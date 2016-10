Když byl Zeman premiér, vetoval Havlův návrh na vyznamenání, řekl bývalý kancléř

Udílení státních vyznamenání je podmíněno kontrasignací, tedy souhlasem předsedy vlády. Současný premiér Bohuslav Sobotka například kontrasignoval letošní návrhy Hradu bez dalších zásahů. Když byl ale předsedou vlády Zeman, konstrasignaci odmítl, napsal server Seznam Zprávy.

„Premiér Zeman nekontrasignoval jednu zahraniční osobnost,“ řekl Mathé. To, že tehdejší premiér odmítl odsouhlasit seznam oceněných, se naštěstí podařilo utajit, uvedl Mathé. „Vůči tomu člověku by to bylo velmi trapné,“ dodal.



Mathé neuvedl, o jakou osobnost se jednalo, Seznam ale spekuluje, že ocenění mělo putovat tehdejšímu generálnímu tajemníku NATO Javieru Solanovi. Mathé totiž řekl, že se spor mezi Havlem a Zemanem o ocenění týkal názoru na bombardování Srbska jednotkami NATO.

Konkrétně zda NATO mělo, či nemělo útočit na srbské cíle. Tamní režim Slobodana Miloševiče v tu dobu vedl brutální boj proti etnickým Albáncům, kteří žádali osamostatnění Kosova.



„Argument Miloše Zemana byl tehdy směšný. On byl milovník Srbů,“ uvedl ve čtvrtek Mathé.