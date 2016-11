Předsedou Senátu zůstane Štěch. Kluby podepsaly dohodu o uspořádání horní komory

Obě frakce, které by měly rovněž získat místa ve vedení Senátu, mají v jednaosmdesátičlenné horní komoře 27 členů. ODS naopak bude pro Štěcha hlasovat. Spolu s ČSSD mají 35 senátorů a Štěchovi by tak ke zvolení stačily například hlasy sedmi senátorů ANO.



Vedení Senátu by se v novém funkčním období příliš změnit nemělo a mělo by podle dohod senátorských frakcí zůstat pětičlenné. Jediná změna má nastat v obsazení funkcí dvou místopředsedů. Křeslo po Zdeňku Škromachovi (ČSSD), který mandát neobhájil, má obsadit Jiří Šesták z klubu Starostů. Nástupcem Přemysla Sobotky se stane teplický primátor Jaroslav Kubera (oba ODS). Místopředsedy by měli zůstat Ivo Bárek (ČSSD) a Miluše Horská z klubu KDU-ČSL a nezávislých.

Senátoři budou volit vedení horní komory ve středu.