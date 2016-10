Kalousek: Téma migrace ve volbách je legrační. V zemi, která není zasažena, je k uprchlíkům největší odpor

LN: Co bude hlavním tématem krajských a senátních voleb?

Těžko můžu odhadnout, co bude důležité pro voliče, priority jednotlivých regionů se liší. Ale můžu říci, co je důležité pro nás. V krajských volbách chceme požádat voliče, aby nám pomohli definitivně se vypořádat s vlivovými skupinami, které vznikly kolem krajů v dobách opoziční smlouvy a udržely si svůj vliv na všechny další politické reprezentace. A je klíčové, aby nám voliči v Senátu pomohli vytvořit většinu, která zablokuje rozšiřování jednotlivých bodů Seznamu nesvobody, kterých je neuvěřitelné množství a tvoří občana závislého na státní moci a omezuje jeho svobodu.

LN: Na Seznamu nesvobody stavíte svou kampaň. Můžete přiblížit, o co se jedná?

Hájíme lidi, kteří chtějí být svobodní a mít stát jen jako nezbytný servis ve věcech, na které sami nestačí. Například v oblasti obrany, vzdělávání nebo budování infrastruktury. A nepřejí si, aby je stát omezoval. Koalice lidovců, ČSSD a ANO ale za tři roky dokázala připravit desítky zákonných i podzákonných norem, kterými omezila svobodu každého z nás a prolomila dosud neprolomitelná tabu – třeba domovní svobodu. Také zavedla desítky fízlovacích registrů a učinila občana desetkrát víc závislého na státní vrchnosti. Tohle je naše velké téma, tohle chceme zastavit a zrušit.

LN: Je to ale téma, s kterým můžete uspět? Protože stavíte třeba na kritice Elektronické evidence tržeb, kterou ale občané v průzkumech hodnotí vesměs pozitivně.

Nelze vyhovět všem lidem, proto nabízíme náš program těm, kteří chtějí být svobodní. Jsme jasně ideově vymezená strana, která chápe politiku úplně jinak než Andrej Babiš (ministr financí a jeden z propagátorů EET – pozn. red.). On vyrábí buřty a je mu úplně jedno, kdo ty buřty kupuje. Hlavně, když jich kupuje hodně. My nabízíme buřty určitého typu. A říkáme: jen ti, kteří věří těmto buřtům, mohou být našimi voliči. Protože pokud si přejete větší buzeraci, větší závislost na státu, tak mi vám to neumíme nabídnout.

Tyto volby budou samozřejmě i testem toho, kolik lidí ve společnosti takhle uvažuje. Pokud si většina nepřeje být svobodná, dává přednost „hrncům egyptským“ před odchodem za svobodou, pak ten úspěch nemůže být velký. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti svobodu bránit.

LN: Budou tedy volby i testem, jestli má TOP 09 šanci na naší politické scéně přežít?

Počkejte, přežít? Já vám nerozumím. TOP 09 je jasně definovaný, úspěšný subjekt na politické scéně. Byl spoluvítězem evropských voleb, uspěl už ve dvou volbách do Poslanecké sněmovny...

LN: Ptám se záměrně provokativně. Hovořím o tom, že v minulých krajských volbách jste se nedostali do všech zastupitelstev, v přidružených senátních volbách jste nezískali jediné křeslo v horní komoře a celostátní preference TOP 09 se v současnosti pohybují v rozmezí 6 až 8 procent. Má strana sílu tenhle trend zvrátit?

Záleží na tom, o jakém mluvíme trendu. TOP 09 jako relativně mladá strana je slabší v komunálních a regionálních volbách, zároveň je ale velmi úspěšná ve volbách celostátních. Poslední celostátní volby byly do Evropského parlamentu a tam jsme byli jen pár desetin za vítězným ANO a máme stejný počet mandátů. Jsme jedním z favoritů celostátních voleb, to prostě zůstává.

Ale máte pravdu, že jsme v posledních krajských volbách neobsadili všechna krajská zastupitelstva. Pro nadcházející volby je proto naším cílem být přítomni ve všech. Pevně věřím, že se nám to podaří. V každém případě bude výsledek těchto voleb dobrým startem do voleb poslaneckých. A jsme si jisti, že v nich uspějeme. Protože svobodomyslných voličů na celostátní úrovni není zase úplně málo.

LN: S kým jste ochotni tvořit krajské koalice a s kým naopak ne?

Vyloučeni jsou komunisté a extremisté. A podle volebních výsledků uděláme všechno, abychom nebyli v koalici s ANO, protože ho nepokládáme za účastníka svobodné soutěže politických stran, ale sílu, která tu svobodnou soutěž chce zničit. Na druhou stranu v krajských koalicích to nevidím tak striktně jako ve vládě. Co se týče vládní účasti, tam je naprosto vyloučené, aby TOP 09 kdy spolupracovala s ANO. My bráníme liberální demokracii, kterou chce hnutí ANO do značné míry zničit a udělat z ní korporativní autokratické zřízení. V krajích, kde hlavním úkolem není celostátní normotvorba, tak tam takhle striktní být nechci. Ale často opakuji svůj osobní názor, že bych si velmi nepřál, abychom byli účastni v jakékoli koalici s hejtmanem, který bude z politické divize Agrofertu. (Kalousek tímto termínem označuje hnutí ANO – pozn. Red.)

LN: Nakolik si myslíte, že do krajských voleb promluví celostátní téma migrace?

Samozřejmě hodně, což je zejména v případě ČR velice legrační. Někdo spočítal, že je u nás 8,61 kandidáta protiislámských a protiimigračních uskupení na jednoho uprchlíka. Nechci ten problém nijak podcenit, jen chci říct, jak je absurdní, že v zemi, která tím zasažena není, je největší odpor k uprchlíkům ze všech zemí EU. Na to je jednoduchá odpověď - je tady příliš mnoho populistických politiků, kteří to téma zneužívají. Je to nejstarší politický trik všech populistů. Nejprve vás k smrti vyděsí a pak vás ujistí, že pouze oni mají recept, jak vás ochránit. Je to faul, není to fér, dělají to politici ve všech zemích, ale v ČR je to obzvlášť rozšířený sport, zejména proto, že ho s oblibou pěstuje prezident republiky.

LN: Jaký cíl jste si vytyčili pro senátní volby?

V minulých senátních jsme měli čtyři skvělé kandidáty ve druhém kole, ani jeden v něm neuspěl. Teď věřím, že tu smůlu vyvážíme a ti, kteří se probojují do druhého kola, a určitě jich nebude úplně málo, zase o pár desítek hlasů na té pásce budou první.

LN: Jak se vypořádáváte s rozchodem s hnutím Starostů a nezávislých, s nimiž jste dlouhodobě spolupracovali a kteří vám dodávali podhoubí regionálních osobností?

On to takový rozchod není, protože v poslaneckém klubu fungujeme pospolu a ta spolupráce je skvělá. Původní záměr byl jasný. Regionální hnutí, které není jasně ideově vymezené, bude mít svého partnera, kterého bude podporovat v celostátních volbách a posílí ho. A myslím, že tenhle projekt byl skvělý, životaschopný. Ale narazil na osobní ambice několika lidí z vedení STAN, kteří sní o tom, že z regionálního hnutí bude celostátní silný subjekt. Nezbývá než to respektovat. Myslím si, že je to krátkozraké, že je to drobení sil, ale respektuji to. A přeji jim hodně štěstí.

LN: V jaké kondici je podle vás česká politická pravice?

K zodpovězení téhle otázky je třeba nejprve pojmenovat si ten termín. Se zájmem jsem si přečetl názor pana prezidenta Václava Klause, že tady česká pravice není. Což říká člověk, který pod pojmem pravicová politika rozumí národní socialismus se silnou vazbou na Kreml. Takhle já pravicovou politiku nevidím. Nebyl jsem schopen vnímat jako pravicovou politiku jeho odpor k privatizaci bank, deregulaci nájemného... On byl svým způsobem geniální marketér, který dokázal prakticky prováděnému národnímu socialismu dát nálepku pravicové politiky. Na západ od nás se té politice říká konzervativní - pravicový je nadávka.

LN: Není na čase pokusit se o integraci pravice, abyste nedrobili síly jako dosud?

Spolupráce s ODS je velmi úzká, funguje dobře a obě strany si toho dokážou vážit. Za posledních 25 let v politice si nepamatuji, že by někdo dokázal s tak málo hlasy vytvořit tak efektivní opozici v Poslanecké sněmovně, jak to dokázaly naše dva kluby. Ale současně nemá smysl zapírat, že integrace těch subjektů není možná, protože ODS říká: Pokud v rámci EU, tak pouze ve vedlejším pruhu. A já jsem ještě nikdy nejel po dálnici ve vedlejším pruhu, aniž bych po čase narazil na ceduli exit. A my na tuhle ceduli narazit nechceme.

Prozápadní orientace a členství v EU je tou nejodpovědnější alternativou pro ČR, byť ne ideální, ale ideální řešení neexistují. Často z legrace říkám, že můj vztah k EU je jako po 30 letech manželství. Třikrát denně byste ji zabil, ale dobře si uvědomujete, že jakákoli jiná alternativa je daleko horší. Tohle přesně je vnímání, které má mít odpovědný pravicový politik.

LN: Náhled na členství v EU je tedy tou hlavní překážkou, která vám brání ve spojení sil?

Podívejte, v případě ODS máme obrovský průnik programů, zejména v obraně liberálního demokratického prostředí. Ale nesouhlasím s výkřiky některých významných politiků ODS, teď mám na mysli pro změnu Václava Klause mladšího, že je třeba okamžitě opustit Evropskou unii. No dobře, to samozřejmě můžeme. A pak se přimkneme k velkému slovanskému dubisku, což už tady před 150 lety prosazovali někteří národovci. Když jsme se o to pokusili, tak to dopadlo naprosto tragicky.

Rozdíl mezi TOP 09 a občanskými demokraty je vyjádřen už tím, že ODS se poměrně aktivně odtrhla od nejsilnější evropské frakce, Evropské lidové strany. A spolu s britskými konzervativci a některými už opravdu náckovskými stranami vytvořili jednu frakci v EU. V ODS je možné náhle říkat, že je nutné okamžitě vystoupit z unie.

Kdyby významný politik, člen mé stínové vlády, řekl, že je okamžitě potřeba vystoupit z EU, tak by byl požádán, aby vystoupil z mé strany. V ODS je tohle velmi populární a frekventovaná dikce. A to je ten zásadní rozdíl mezi námi.

LN: Kdo z nedávných předsedů ODS vám byl bližší: Mirek Topolánek nebo Petr Nečas?

Lidsky bezpochyby Topolánek. S ním bylo možné říci si i nepříjemné věci otevřeně. S Petrem Nečasem to v zásadě nešlo. Nikdy jsem si to nebral osobně, protože jsem věděl od jeho ministrů z ODS, že i oni měli zásadní problém zjistit, co vlastně jejich premiér chce (směje se). Domnívám se, že zatímco Topolánek byl skutečný lídr, se všemi přednostmi a chybami, tak Petr Nečas faktickým lídrem nebyl.

LN: Byl jste členem jejich vlád, obě skončily neslavně a po jejich působení se pravice ve vnímání občanů propadla. Cítíte za to spoluodpovědnost?

Cítím spoluzodpovědnost. A nejen za to. I s dobou, kdy jsem působil jako vysoký státní úředník, jsem v politice 27 let. A za celé to období cítím velkou odpovědnost, za všechny ty chyby, které se staly. A cítím velkou hrdost na to, co se za ty roky podařilo. Demokracie je chybující. Nemýli se jenom diktátoři. A přicházejí-li diktátoři, kteří říkají, že těch 27 let zpátky bylo všechno špatně a teď to musíme totálně změnit a všude dosadit jenom nechybující generální ředitele firem, tak tady cítím obrovskou výzvu sám pro sebe i pro stranu, které mám tu čest předsedat, podobným diktátorům zabránit tenhle názor realizovat. Protože z historie víme, jak to vždycky dopadlo.