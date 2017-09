Kolínská nemocnice nechce hradit úplatek z kauzy Rath

PRAHA Kolínská nemocnice odmítá zaplatit 66 milionů korun firmě Hospimed. Jde o doplatek za přístroje, jež společnost špitálu dodala v éře hejtmana Davida Ratha.

Ty sice dnes pomáhají pacientům na neurologii a ortopedii, ale podle nemocnice byly předražené nejméně o 12 milionů korun. Přesně tolik totiž měl majitel dodavatelské firmy Jindřich Řehák vyplatit exhejtmanu Rathovi a manželům Kottovým coby úplatek, aby firma tento tendr vyhrála.



Podle zatím nepravomocného verdiktu by si za to měl Řehák odpykat pět a půl roku za mřížemi. Dle soudce Roberta Pacovského by tvrdý obchodník jistě nerozdával 12 milionů bezdůvodně. „Těžko nalézt jiné vysvětlení předávání takto vysokých částek, než že se jednalo o odměnu za zvýhodnění společnosti ve výběrovém řízení,“ zdůvodnil Pacovský, proč Řeháka, manžele Petra a Kateřinu Kottovy a Davida Ratha odsoudil. Nikdo z nich však zatím ve vlekoucí se kauze nevyslechl pravomocný verdikt.

V paralelně běžícím civilním sporu o peníze pro firmu Hospimed teď Vrchní soud v Praze vyšel kolínské nemocnici vstříc. Důkazy o manipulaci s tendrem podle něj nelze ignorovat. „Prvoinstanční soud poskytl ochranu zjevnému bezpráví,“ kvitoval nový verdikt advokát nemocnice Jan Brodec. Případ se vrací k novému jednání a soud bude muset zohlednit důkazy o úplatcích a předražení. „Zdůrazňujeme nutnost posouzení skutečné hodnoty dodané technologie,“ doplňuje advokát. Spor se táhne už čtyři roky. Nemocnice argumentuje také tím, že nemohla zaplatit, protože jí Brusel odmítl proplatit dotaci na přístroje kvůli podezření z korupce, tedy kvůli možnému Řehákovu trestnímu jednání. Hospimed nechal otázky LN bez odpovědi.