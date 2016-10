Za mlžení a Noční vlky si Hašek propad zaslouží, říká k volebnímu debaklu ČSSD Hollan

Lidovky.cz: Poté, co před dvěma lety svůj post brněnského primátora vyklidil Roman Onderka, nasvědčuje vše tomu, že coby hejtman Jihomoravského kraje skončí i Michal Hašek. Berete to jako vítězství hnutí Žít Brno?

Bezpochyby. Hlavní cíl, aby Hašek nebyl hejtmanem, byl splněn. Nepřičítám to primárně nám, ale určitě jsme na tom měli podíl.

Lidovky.cz: Znamená to, že hnutí v tuto chvíli přišlo o svého posledního nepřítele?

To se teprve uvidí potom v realitě. Jsou tady některé pro Jihomoravský kraj, Brno a další obce velmi zásadní věci, na kterých je potřeba pracovat. Tak doufám, že se skutečně pracovat bude, jak to předvádíme ve vedení města Brna.

Lidovky.cz: Změní Haškův předpokládaný konec politické poměry na jihu Moravy?

Určitě. Kraj takřka stoprocentně bude veden někým jiným, uklidní se systém a kraj začne fungovat. Doposud tady žijeme v naprosto nesmyslných bitvách s Michalem Haškem, který jenom stabilně lže a nedrží slovo. Tohle bude velká změna.

Lidovky.cz: Co podle vás zapříčinilo jeho konec?

Byl to on sám. Jeho politika je založená na neustálé lži, mlžení, fiktivních tiskových mluvčí, Nočních vlcích a proputinovské orientaci. Vypadá to, že to přestalo mnoho lidí bavit a ten jeho propad je obrovský.

Lidovky.cz: Přesto na kandidátce obdržel 8103 preferenční hlasů.

To vypovídá o tom, že stále má kolem sebe skupinu osob, která ho podporuje a preferuje. V minulých a předminulých volbách jich bylo ale daleko víc.

Lidovky.cz: Má šanci se ve vysoké krajské politice nadále udržet?

V tuhle chvíli je možné cokoliv. Všichni kolem doufají, že tomu tak nebude. Ten kraj to neskutečně potřebuje. Což ovšem neznamená, že se Hašek v budoucnu nevrátí. Usilovat o politickou moc je jeho právo, to je v pořádku. Tyhle volby ale pro něj dopadly snad jasně.

Lidovky.cz: Jak jste vy osobně s jejich výsledky spokojen?

Pro kraj dopadly velmi dobře. Je tady šance vytvořit koalici bez hejtmana Haška. Myslím si, že TOP 09 společně s námi uspěla. Ukázalo se, že značka TOP 09 není úplně nosná, ale díky nám se do zastupitelstva dostala. Máme čtyři mandáty, buď se budeme podílet na vládnutí v kraji, nebo skončíme v opozici. V tuto chvíli jsou možné obě varianty.

Lidovky.cz: Jihomoravský kraj byl jediným regionem, kde dlouho nebyly schváleny zásady územního rozvoje. Změní se po volbách něco?

Nakonec byly schváleny minulou středu, dva dny před volbami. Snahou nové koalice nyní musí být zásady územního rozvoje obhájit. Osobně si myslím, že jsou nachystány protizákonně a když je někdo napadne, uspěje. Nové vedení kraje by se mělo snažit, aby ta žaloba nebyla podána a aby se s těmi stěžovateli bylo možné domluvit na nějakém společném postupu. Jinak to může skončit i katastrofou, pokud by to u soudu spadlo. Jednou už se tak to stalo.

Lidovky.cz: V čem jsou protizákonné?

Nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy na životní prostředí. V centrální části kraje není řečeno, kudy povedou páteřní komunikace, neposuzoval se celkový vliv na životní prostředí, což je dle mého názoru zjevná nezákonnost. Ale o tom bude rozhodovat soud. Vedení kraje, ať tam bude kdokoliv, se musí snažit u soudu argumentovat, že to je takto v pořádku.

Lidovky.cz: Čím to bylo způsobeno? Vidíte za tím snahu narychlo rozhodnout ještě před volbami?

Stávající politické vedení zkrátka nemělo odvahu rozhodnout. Buď to nyní někdo nenapadne, což by bylo ideální, protože bude možné zásady během čtyř, pěti let dopracovat, nebo to někdo napadne a uvidíme, jak tomu přistoupí soud. Osobně bych se přikláněl raději k první variantě. Doufám, že nové vedení kraje bude takové, které bude schopno respektovat zákony o posuzování vlivu na životní prostředí a bavit se s obcemi o tom, jak nejvhodněji ty páteřní komunikace trasovat. Je to určitě rychlejší, než když to půjde přes ten soud. Tam bychom se dostali do horizontu devíti let. Doufám, že to se nestane.