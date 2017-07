RECENZE: Jak vypadala popartová Elektrárna v galeriích

S několikadenním programem 3-D Catalogue objela německá kultovní kapela Kraftwerk v letech 2012 až 2016 mnohé z nejprestižnějších lokací světové kultury. Záznam multimediálního představení vyšel hned v několika audio a videoformátech.

Druhý název, který Kraftwerk (německy Elektrárna) pro své show, na nichž se ohlíželi za téměř celou svojí kariérou, nesl název 1 2 3 4 5 6 7 8. Což symbolizuje osm alb, jejichž živé provedení s 3D projekcemi provedli v osmi dnech. Štěstí vidět tuto retrospektivu měli například návštěvníci Muzea moderního umění v New Yorku či londýnské galerie Tate Modern, Opery v Sydney, vídeňského Burgtheateru, nového multikulturního kolosu Nadace Louise Vuittona v Paříži nebo amsterdamského klubu Paradiso.

Každý má na vybranou

Nezůstalo ale jen u koncertů, přesněji řečeno multimediálních představení. Nahrávky v podobě audia i videa byly vydány v různě vybavených, a tudíž i různě nákladných formátech. Ctitelé vinylového zvuku ocení krabici s elpíčkovými živými verzemi oněch osmi klasických alb (z celého projektu byly vcelku logicky vynechány první tři desky Kraftwerk, na kterých skupina hrála o dost jinou hudbu než tu, se kterou se po roce 1974 proslavila).

Ti, kdo by se rádi nechali vtáhnout i obrazem, mají k dispozici kompletní záznam na blu-ray discích, hrajících na náležité technologii skutečně ve 3D. Ale o tom, aby si zájemce udělal obrázek, jak celá show vypadala, hodně vypoví i nejskromnější verze, dvojdisk jednoho „blu-raye“ a jednoho DVD se sestřihem, ve kterém každé album zastupuje jen jeho výseč, ať v podobě jedné delší skladby, nebo několika propojených kratších.

Je to ostatně i milá připomínka zatím posledního pražského koncertu Kraftwerk, který skupina s 3D projekcemi odehrála v roce 2015 ve Foru Karlín. I zde hrála čtveřice vlastně výběr ze svého monstrózního retrospektivního projektu.

Starosvětští roboti

Nahrávky jsou koncipovány vlastně jako prolínání dění na pódiu (bohužel obal neuvádí, ze kterého místa ta která nahrávka konkrétně je, byť to není podstatné) s prostřihy, jimiž se divák vlastně dostane přímo do projekcí, jež jsou promítány za čtveřici hudebníků. Ti tradičně stojí, jen s minimálními pohyby rukou, za pulty s kontrolery počítačů a klávesami. Vlastně jediným zlidšťujícím prvkem robotického světa Kraftwerk jsou občasné záběry na pódium z hlediště, ve kterém jsou vidět ruce držící rozsvícené displeje natáčejících mobilů nad hlavami diváků.

Ale ona robotičnost Kraftwerk je jaksi starosvětská. Už v titulní skladbě z alba Autobahn připomínají projekce staré počítačové hry z 90. let, ve kterých hráč seděl v pomyslném kokpitu auta a řídil je po silnici. Stejně tak klasický koncertní trik Kraftwerk, kdy v písni The Robots místo sebe postaví ke svým pultům „náhradníky“ v podobě legračně se pohybujících robotů (tuto část show skupina použila už při svém vůbec prvním koncertě v Praze v roce 1991), rozhodně nepůsobí jako výdobytek technologických vizionářů.

Robotičtí „náhradníci“ Kraftwerk

Ale o to tady právě vůbec nejde. Své vizionářství Kraftwerk už dávno osvědčili, ta léta mají za sebou. Dobře vědí, že nebýt jich, možná by elektronická hudba kteréhokoli žánru vypadala úplně jinak. A teď se baví víceméně adekvátně svému věku.

Přitom ale zdaleka nerezignují na výpověď svých projektů. Může se zdát, že strojová hudba, ve které – v žánru naprosto unikátně – zbývá hodně místa na silné melodické motivy, a texty jen o pár slovech nemají šanci vyslovit názor. Omyl. Ve slavné Radioactivity stačí kombinace vocodérem vyslovených jmen míst na světě spojených s jadernými tragédiemi (Hirošima, Černobyl, Fukušima, Harrisburg) s působivou grafikou a rázem jde mráz po zádech.

To, že Kraftwerk svoji retrospektivu prezentovali mimo jiné i ve slavných galeriích, nemá jen ten hlavní důvod, že dosáhli naprosto specifického sepětí mezi hudbou a videem, čímž přispěli do zlatého fondu moderních druhů multimediální kultury. Důvodem je dozajista i jejich užívání a přetváření prvků vizuálních projevů 20. století, ať to jsou malevičovské geometrické barevné plochy v The Man-Machine, prvky počítačového umění v Techno Pop anebo pop-art, který vlastně prochází v různých podobách celou kariérou kapely.