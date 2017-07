Krejčíř chtěl prý znovu utéct, v policejním oblečení. Je pod maximální ostrahou

Pretoria Čech Radovan Krejčíř, vězněný v Jihoafrické republice, byl kvůli dalšímu pokusu o útěk urychleně převezen do věznice s maximální ostrahou. Oznámil to ve čtvrtek jihoafrický server Timeslive. Krejčíř si v JAR odpykává 35letý trest za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Soudy, ve kterých je obžalován z dalších trestných činů, pokračují.

Podle jihoafrických zdrojů je Krejčíř od 23. června v nejlépe střežené věznici země eBongweni C-Max v Kokstadu, kde si tresty odpykávají násilníci. Převezen tam byl z pretorijské věznice Kgosi Mampuru II. Tvrdí, že pravý důvod jeho přesunu je politický, protože na novém místě nemá přístup k náležitému právními servisu pro kauzy, v nichž soudní řízení ještě neskončilo.

Krejčíř tvrdí, že do Kokstadu nepatří, protože není násilník a chová se ve vězení řádně. Můj pobyt v Kokstadu „je zbytečný, nepraktický a je také plýtváním času. Nejsem násilník, nejsem agresivní a je to prostě jenom zneužití moci,“ napsal Krejčíř ve svém prohlášení.

Důvodem přesunu podle úřadů ale byla příprava útěku. Podle tisku se našlo oblečení označené jako policejní, ve kterém chtěl Krejčíř s pomocí podplacených policistů z věznice uniknout.

Mluvčí vězeňské správy k dotazu o detailech příprav útěku řekl, že věc vyšetřuje policie. Policejní mluvčí Vishnu Naidoo sdělil, že za Krejčířův přesun je odpovědná vězeňská služba. „Vězní ho v takovém zařízení, jaké odpovídá hrozbě, již (Krejčíř) představuje. Vzhledem k četným pokusům o útěk je považován za nebezpečného vězně,“ řekl Naidoo.

Mezi obviněními vznesenými proti Krejčířovi jsou i tři pokusy o útěk. Plán v roce 2015 počítal s výdaji až 25 milionů randů (44 milionů korun) a zahrnoval i jeho matku a vrtulník. V Kokstadu byl Krejčíř už několikrát, naposledy loni v prosinci, rovněž proto, aby nemohl uprchnout.

Minulý týden se jihoafrický soud zabýval Krejčířovou stížností na podmínky, jaké má ve věznici. Kromě jiného mu vadí, že je vzdálen 700 kilometrů od rodiny a nemá kontakt s právníky. „V Kokstadu nemohu vidět dceru Evangelinu. Jediná osoba, která ji sem může dopravit, je její babička Priya Christopherová, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu do Kokstadu cestovat nemůže. Jsem tak připraven o tento kontakt, což je psychologické mučení,“ napsal Krejčíř.

Uvedl také, že pokud nebude být moci přesunut, pak žádá, aby měl možnost kontaktovat se s rodinou Skypem. „Jsem připraven zaplatit v tomto ohledu veškeré výdaje,“ nabídl. Mluvčí vězeňské služby ale tuto možnost vyloučil.

„Je vězněn v souladu s jeho bezpečnostním zařazením, tedy tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Výhody, které má, odpovídají jeho zařazení,“ řekl.

Krejčíř uprchl v roce 2005 z Česka před policejním vyšetřováním. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. V zemi čelí řadě obvinění. Jediný případ, který v JAR zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, za což dostal 35 let vězení. V České republice byl Krejčíř pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal nepravomocně za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení.