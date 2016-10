Kreml si v Evropě vytváří podhoubí pro budoucnost. Podle studie mu jde na ruku i Slovensko

Renomované výzkumné středisko Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) z amerického Washingtonu pracovalo na studii zveřejněné v půlce října pod názvem „The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Eastern and Central Europe“ šestnáct měsíců. Dochází k závěru, že ruský vliv je v pěti jmenovaných zemích velmi vysoký a navíc cílený. „Ohrožuje národní stabilitu, orientaci států na Západ a spolupráci v rámci Severoatlantické aliance,“ stojí v práci.



Podle autorky Heather Conleyové je hlavním cílem výzkumu především upozornit na to, že k podobnému vývoji dochází. „Prvním krokem je uvědomit si, že se něco podobného děje. V sázce je totiž fungování západní demokracie jako takové,“ řekla Conleyová agentuře Reuters.

Z toho důvodu je možné studii brát i jako varování jak pro dotyčné státy tak pro americkou vládu, která se může snažit předejít zhoršení situace. Podle Conleyové je potřeba přesně vymezit, co je, a co není manipulací a lépe dohlížet na nelegální tok peněz do regionu. USA mohou pomoct prostřednictvím asistenčních programů a výraznějším zájmem o region střední a východní Evropy.

Fico chce být jako Putin

Možná nejpřekvapivějším z případů napojení na Kreml a upozadění demokratických hodnot je Slovensko. Podle závěrů výzkumu jsou mu vlastní podobné charakteristiky jako Maďarsku, avšak úpadek slovenské demokracie není tak mediálně zviditelňovaný. Společné mají to, že k úpadku vedly vlády jedné strany v čele se silnou politickou figurou.

Slovensko je popisováno jako stát, v němž se zhoršuje nezávislost soudnictví, omezuje svoboda slova a snižuje aktivita občanské společnosti. Typická je pro něj i vysoká míra korupce. Hlavním nástrojem ruského vlivu na Slovensku je podle autorů studie oslabování institucí dosazováním mocných lidí vstřícných korupčnímu jednání. Konkrétní případy nepopisují, ale celkovou atmosféru popisují jako bující podhoubí pro budoucí destabilizaci politické kultury ve prospěch ruských zájmů.

To je dokumentováno napojením části sektorů slovenské ekonomiky na ruskou prostřednictvím významných, především energetických, dohod, z nichž těží některé prominentní postavy slovenské politiky a blízcí lidé z okolí premiéra Fica. Kreml využívá i toho, že je Slovensko téměř absolutně závislé na dodávkách ruského plynu.

Premiéra Fica američtí autoři studie připodobňují k prvnímu polistopadovému premiérovi Vladimíru Mečiarovi, zejména pak v jeho obdivu k Moskvě. Citují v této souvislosti i zdroj z americké ambasády v Bratislavě, podle něhož se slovenský premiér cíleně snaží napodobovat snahy o centralizaci moci a další autoritativní tendence typické pro ruského prezidenta Vladimira Putina.

Maďarsko: strategický zájem nebo vliv Ruska?

Ještě dále ve svém hodnocení došli specialisté CSIS v případě Maďarska. Premiér Orbán se ve svých reformách inspiroval ruským příkladem přímo a také to přiznal. Kvůli korupci a napojení na Rusko navíc Spojené státy daly v roce 2014 na černou listinu šest maďarských vládních představitelů.

Z přímého napojení na Rusko je pak obviňována především pravicová strana Jobbik, jejíž předseda Gábor Vona pravidelně navštěvuje Moskvu. Jobbik také uznává odtržení Krymu a právo východoukrajinských separatistů na sebeurčení.

Američtí experti se však zdráhají jednoznačně obvinit Orbána a přes jeho osobu i celé Maďarsko z toho, že jde úmyslně na ruku Rusku. Ekonomické vztahy obou zemí a Orbánův obdiv k neliberálnímu režimu však naznačují, že jde o více než jen strategický zájem. Studie například na důkaz cituje výzvu maďarského premiéra k větší ekonomické a politické integraci s Evropou z listopadu minulého roku.

Podobně jsou podle Američanů na Rusko napojeny i lotyšské, bulharské a srbské elity. I v případě těchto států studie varuje před odklonem od euroatlantického spojenectví směrem k Rusku, kterému by se měly USA všemi způsoby zabránit.

Není proto překvapivé, že jednou z hlavních citovaných motivací k výzkumu bylo varování důležitých postav středoevropské politiky, které v roce 2009 poslaly otevřený dopis americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Popisovaly v něm už tehdy i konkrétní způsoby, jakými se jejich vnitřní politiku Rusové snažili ovlivnit. Stěžovaly si také na ochlazení amerického zájmu o region obecně, který měl tento vývoj umožnit. Podepsáni pod ním byli i čeští politici Václav Havel, Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra.