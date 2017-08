Krym sžírají vysoké ceny i nízké platy. Přilákat turisty se nedaří

ARABATSKÁ KOSA Na okupovaný Krym jedou inspektoři ruské Federální antimonopolní služby. Chtějí vědět, proč tu brambory stojí dvakrát víc než v Moskvě. Existuje podezření z kartelových dohod a propojení byznysu s politickým vedením poloostrova.

„Cherson–Simferopol! Zájemci, máte poslední možnost. Levně dovezeme, přivezeme zpět!“ Pár řidičů postává kolem socialisticky nevlídného autobusového nádraží v jihoukrajinském Chersonu. Lidé sem přijíždějí ze všech koutů Ukrajiny, ale těch, kdo by rádi pokračovali dál, na poloostrov Krym, moc není. Přesněji, za několik hodin, které zde pobývám, nevidím žádné.

Od března 2014, kdy Rusko Krym anektovalo, se na poloostrov jezdí rekreovat převážně Rusové. Ukrajinci ale překračovat čáru, které ruská strana říká státní hranice a ukrajinská frontová linie, mohou. Jezdí na Krym za příbuznými, pašují sem zboží a v poslední době se našli i lidé, kteří jedou na nejkrásnější část černomořského pobřeží na dovolenou. V ukrajinské společnosti je to bolavé téma. Větší překážkou k návštěvě Krymu než ideologie jsou ale peníze. Na poloostrově je neskutečně draho. Přitom bohatí cizinci ze Západu se sem nehrnou. Hlavně proto, že k návštěvě Krymu potřebujete ruské vízum a odhodlání odjet se veselit na okupované území.

Zlevněte, volají úředníci

Drahé na Krymu nejsou jen služby či jídlo v restauracích, ale i potraviny pro méně majetné, kteří by si třeba chtěli vařit sami. Kilogram brambor v běžném obchodě krymské metropole Sevastopol stojí 60 rublů. To je sice asi 23 korun, ale zároveň dvakrát tolik než v Rusku. I to budou zkoumat inspektoři speciální vyšetřovací skupiny Federální antimonopolní služby Ruska. Existuje podezření z kartelových dohod a propojení byznysu s politickým vedením poloostrova.

Někteří krymští politici, jako šéf parlamentního výboru pro lázeňství Alexej Čerňak, se snaží poskytovatele služeb přesvědčit osvětou: „Zamyslete se nad možností snížení cen ještě do konce letošní sezony.“ Odezva byla nulová. A to ani když Čerňak dodal: „Přilákalo by to k nám turisty a ukázalo by to, že Krymané jsou přívětiví lidé.“

Jenže například drobní ubytovatelé nemají moc na vybranou. Zvýšit ceny je donutilo raketové zdražení pronájmu půdy. Krym se tak stal dražším než Turecko nebo Egypt. S tím rozdílem, že úroveň služeb tady stále pokulhává, stejně jako čistota, ochota personálu a poctivost taxikářů.

Likvidační pronájmy

Ti, kdo se snaží být poctivější, než je obecný průměr, mají letos v létě nepřekonatelné problémy sezonu vůbec přežít. Oleg Borodaj, kterého navštívili novináři z ruské Nové gazety, si pronajal ještě v dobách, kdy Krym kontroloval Kyjev, část ubytovacího komplexu Delfín v Aluštinském okrese. Anexe si moc nevšímal a pokračoval v podnikání. Loni platil za celý komplex ročně 12 tisíc rublů (asi 4700 korun). Letos po něm místní administrativa chce 432 tisíc rublů (asi 170 tisíc korun). Šestatřicetkrát víc.

Zdražila jídla i noclehy. Platy personálu naopak klesly. Například turistický areál Mindalnaja Rošča musí platit ročně místo 3,5 milionu rublů (zhruba 1,4 milionu korun) 44 milionů rublů (zhruba 17,4 milionu korun).

Letošní sezona je tak pro Krym zničující. Turistů přijelo mnohem méně než loni. Hotely jsou v době, kdy mají praskat ve švech, zaplněné tak z 60 procent. Soukromý sektor – vily a byty, které jejich majitelé na léto pronajímají – ještě méně. Tak ze třetiny. Ředitelka komplexu Mindalnaja Rošča Oxana Panovová vidí budoucnost černě: „Tohle povede k naší likvidaci.“

Smůlu ale nemají všichni. Podle ruských novinářů (čeští na Krym vlastně nesmí, protože buď poruší ruské zákony, anebo ty ukrajinské) bankrot hrozí těm, kdo nemají příbuzné nebo kamarády v krymské vládě. Pokud hotely kontrolují lidé blízcí vedení poloostrova, mezi nimiž jsou mnozí přátelé a spolupracovníci svrženého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, situaci se vždy daří řešit v jejich prospěch.