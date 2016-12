EET v první den funguje. Lidé si ale stěžují na výrazné zdražení jídla i piva

Například v Hostinci U Dvořáků v Hradci Králové stoupla cena piva o dvě koruny za jeden půllitr, nahoru šla i cena destilátů. „Ceny poledního menu zůstávají stejné v rozmezí od 80 do 95 korun, od dneška jsme také zdražili tvrdý alkohol, protože stouply jeho ceny od velkoobchodů,“ řekl provozní hostince Pavel Škorvánek.

Stejný postup zvolily i některé podniky v sousedním Pardubickém kraji, zákazníci si připlatí třeba v kavárně Café Morricone. „Musíme zdražit všechno, maximálně je to o pět korun,“ řekl provozovatel kavárny Mahir Osmanovski.



Podnikatelé zvýšení cen obhajují nárůstem nákladů kvůli samotnému pořízení systému, jeho provozu i obsluze. „Ode dneška jsme zdražili plus minus o tři koruny, na jídle i pití. Na jídle se to projeví víc. Za novou kasu budeme platit měsíční poplatky 500 korun, to je 6000 korun ročně navíc,“ řekla provozovatelka jiné pardubické restaurace Imperial Michaela Krpatová.

Celkově se očekává, že cena piva může zdražit o dvě až čtyři koruny za půllitr. U jídla se pak předpokládá možný nárůst i o dvacet korun.



Se zavedením EET zdražila ve čtvrtek své denní menu velká část smíchovských restaurací a jídelen. O šest korun dražší polévku si dáte například v restauraci Tradice nebo Formanka v Radlické, respektive Kovákově ulici. Pět korun si za ni připlatíte v jídelně Mafra. Ceny hlavních chodů se ve zmiňovaných podnicích zvedly v průměru o patnáct korun, což odpovídá zhruba 20 % původních částek.



Smíchovská restaurace Hrom do police tak v poledne praskala ve švech. Okolní podniky totiž buď zavřely, nebo zdražily polední menu. Číšník musel některé hosty zklamat tím, že už nemá z menu vůbec nic.

Některé podniky na nový systém zareagovaly ještě ostřeji, buď na čas symbolicky přerušili provoz, nebo rovnou zavřeli.

Proti systému protestovala například Česká poštovna na Sněžce. „Jsme solidární s ostatními hospodskými, proto jsme dnes zavřeli. Se zavedením EET nesouhlasím,“ sdělil majitel poštovny Milan Blaha.



Hlavní autor nápadu, ministr financí Andrej Babiš, zatím chod systému kvituje, podle něj šlape bez větších potíží. „Od půlnoci bylo vydáno 752.000 účtenek. Na EET je napojeno a používá ho 36.124 uživatelů, autentizační údaje si vyzvedlo 50.770 uživatelů. Stav provozu bez problémů, průměrná odezva 97 milisekund,“ řekl Babiš krátce po poledni.

Ministr současně odmítl, že by provozní museli kvůli zavedení systému zdražovat. Odvolává se na snížení DPH pro stravovací služby z 21 na 15 procent. „A 15 procent je ještě vysoká a já bych se osobně přimlouval, aby byla ještě nižší,“ řekl ministr s tím, že by si uměl představit DPH na úrovni osmi procent.