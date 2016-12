Kvůli špatnému vzduchu se rodí menší děti, jsou více nemocné, říká lékař

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ V KARVINÉ Vědci z Akademie věd ČR pod vedením doktora Radima Šráma zkoumali, jak znečištěné ovzduší ovlivňuje těhotné ženy a novorozence. Studie probíhala v Karviné a v Českých Budějovicích v letech 2013 a 2014. Během letních a zimních měsíců byly odebrány vzorky u sta novorozenců a matek. Kromě toho vědci sbírali vzorky ovzduší. V létě byla v Karviné naměřena koncentrace benzo(a)pyrenu 1,3, v Českých Budějovicích 0,44. Když se dělaly odběry v zimě, naměřil tým vědců v Karviné 5,15 a v Českých Budějovicích 1,43. Zátěž znečištění v zimních měsících v Českých Budějovicích tedy odpovídala znečistění ovzduší v Karviné v letních měsících.



Lidovky.cz: Kdo je podle vás hlavním znečišťovatelem ovzduší?

V rámci celého našeho státu největší zdroj znečištění přirozeně představují lokální topeniště, v Praze potom i doprava. U lokálních topenišť jsou ale naměřené hodnoty benzo(a)pyrenu kolem 2 nanogramů. A ten rozdíl mezi dvěma a pěti je dán právě průmyslem. Proto si myslím, že ke znešištění vzduchu v Karviné přispívá i to, že se jedná o průmyslovou oblast. Vliv na znečištění tu navíc může mít polská strana.

Lidovky.cz: Jak se konkrétně projevuje škodlivé ovzduší na zdraví lidí?

Benzo(a)pyren ovlivňuje vývoj v těhotenství. Matkám se pak mohou více rodit děti s nízkou porodní vahou, což je měně než 2500 gramů. Předpoklad je, že když se takové děti narodí, tak mají určité funkční nedostatečnosti. To je třeba méně zralý imunitní systém. Následně se u nich projevuje zvýšená nemocnost, a to zejména v průběhu prvního roku života. Jedná se hlavně o choroby dýchacích cest, dále jsou děti více náchylné na virová onemocnění nebo se dříve stávají astmatiky.

Lidovky.cz: S těmito problémy se děti následně potýkají celý život?

Faktem je, že jak děti zrají, tedy zhruba od dvou do šesti let, tak se jejich nemocnost přirozeně snižuje. To dokazuje například výzkum, při kterém nedávno vědci zkoumali oblast Ostravska. V obvodu Radvanice děti v průběhu prvního roku života onemocněly sedmkrát, zatímco v dalších letech už jen třikrát za rok. Pořád ale byly nemocné vícekrát než děti z jiných oblastí.

Lidovky.cz: Mohou se matky nějak účinně chránit už během těhotenství?

V první řadě je to otázka životního stylu. Budoucí matky by zejmnéna vůbec neměly kouřit. A pokud kouří jejich manžel nebo partner, neměl by to dělat doma. Dále nám lidé, kteří žijí v Karviné, během výzkumu tvrdili, že mají dobrou zkušenost s čističkami vzduchu. Rodiny s malými dětmi si čističky kupovaly a říkaly, že se stav nemocných potom zlepšil.

BENZO[A]PYREN Benzo[a]pyren je silně karcinogenní látka. Je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 stupňů Celsia. Byl identifikován v roce 1933 jako složka uhelného dehtu odpovědná za první rozpoznané nádory způsobené pracovním prostředím - nádory šourku u kominíků v 18. století v Anglii. V 19. století byl zaznamenáván vysoký výskyt kožních nádorů u pracovníků ve výrobě paliv. Na počátku 20. století byla toxicita benzo[a]pyrenu potvrzena tvorbou zhoubných kožních nádorů u laboratorních zvířat, kterým byla kůže opakovaně potírána uhelným dehtem.

Lidovky.cz: Vyskytuje se na trhu nějaká čistička vzduchu, která je v tomto ohledu nejlepší?

S tím je trochu problém. Existuje iniciativa Čisté nebe, která se před časem snažila najít nějaké pracoviště v tomto státě, které by vyhodnotilo účinnost jednotlivých čističek. Chtěli, aby jim někdo doporučil, jaká čistička opravdu funguje. Bohužel se ale žádné zařízení, které by bylo schopné tento test vykonat, nepodařilo najít. Nelze se prý k tomu objektivně vyjádřit.

Lidovky.cz: Může špatný vzduch negativně působit i na psychiku lidí?

Existuje studie, která byla provedena na dětech v Krakově. Tam byla míra znečištění v podstatě na hodnotách, jaké jsme naměřili v Karviné. Při studii se zjišťovalo, jak je to s inteligencí místních dětí. Prokázalo se, že jsou u nich změny v chování, které se týkaly například verbálního IQ. V loňském roce navíc bylo publikováno několik dalších prací, které potvrzují, že znečištěné ovzduší má vliv na zvýšení depresivních onemocnění u dospělých, na větší výskyt demence, Alzheimerovy choroby nebo Parkinsonovy nemoci.

Lidovky.cz: Kdyby se rodiny s dětmi z postižených oblastí přestěhovaly jinam, mohou se tyto děti úplně uzdravit?

Mám informace, že některé rodiny se už odstěhovaly do čistějších oblastí. A skutečně se u nich onemocnění dýchacích cest zlepšilo.

Lidovky.cz: A různé ozdravné pobyty také mohou dětem pomoci?

S tzv. školami v přírodě má náš stát zkušenost už z 80. let. Tehdy pořádala hygienická služba v severních Čechách výjezdy pro nemocné děti na čtrnáct dní dvakrát ročně a jejich stav se skutečně zlepšoval. Je tedy zřejmé, že tyto pobyty významně zlepšují imunitu dětí. Musí se na ně ale vyjet v období, kdy jsou inverze, a ne třeba v červu, což se často dělá. Navíc je tu stále problém s financováním, školy v přírodě bývají dost drahé. Zejména v zatížených oblastech by proto měl být pobyt placen z prostředků znečišťovatele, tedy místních průmyslových závodů, nebo by na ně rodině měl přispívat stát.