Len je úžasný materiál. V létě chladí a v zimě hřeje, říká designérka

Pracovala jako švadlena, junior designér a v malé studiu v Londýně si vyzkoušela všechny výrobní pozice ve fashion. Když se vrátila do Česka, založila si vlastní značku. K výrobě oblečení, které je inspirované jógou, používá pouze len. „Bez ní jógy nebyla tam, kde jsem dnes,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Kateřina Černá.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo založit si značku a začít šít oblečení?

Po škole jsem odjela do Anglie, kde jsem chtěla prohloubit své jazykové znalosti. Po roce prace jako au-pair, jsem si uvědomila, že zde můžu získat mnohem vic jež jen to. Přestěhovala jsem se do Londýna a našla si práci, ve které bych se mohla rozvíjet. Tento moment byl pro mne zásadní, nechtěla jsem jen zkoušet, jakým směrem se vydám, a co budu vživotě dělat, chtěla jsem rozhodnout se a zaměřit. V oblasti fashion jsem se pohybovala nejdéle a měla nejvíce zkušeností, vydala jsem se tedy touto cestou. Pracovala jsem nejdříve jako švadlena, ve střihovém studiu a nakonec jsemna ok se dopracovala i na pozici junior designer v malém studiu na okraji Londýna. Měla jsem tak možnost vyzkoušet si všechny výrobní pozice ve fashion, získala jsem tak dostatek zkušeností pro založení své vlastní značky. Po pěti letech jsem se vrátila zpět do Česka a založila vlastní značku K.BANA. Fashion industry je velmi kreativní, ale zároveň tvrdé prostředí. Já se rozhodla založit značku, která nebude podléhat modním trendům, která bude mít svůj osobitý styl založený na kreativitě, našení, pohodě a klidu, proto je K.BANA inspirovaná jógovou tradicí a hodnotami, cestováním a volným časem.

Lidovky.cz: Vyrábíte ho výhradně a jen ze lnu. Proč?

Chtěla jsem vytvořit 100% český kvalitní výrobek v moderním stylu s českými kořeny a tradicí.

Lidovky.cz: Len je úžasná tkanina. Proč se v textilním průmyslu čistý len nepoužívá více?

To nevím, v zahraničí je len velmi populární a oblíbený, jen my jsme na něj trošku pozapoměli a znovu se navracíme. Já sama jsem jeho krásu objevovala postupně, hlavně jeho nošením. Dnes už nejsem schopna nosit nic jiného a v jiných materiálech se necítím dobře. Teprve postupně jsem pochopila jeho kvality, třeba tu, že len v létě chladí a v zimě hřeje, proto na podzim připravuji malou lněnou revoluci,už se na ni moc těším.

Lidovky.cz: Zajímáte se o ekologii. Co myslíte, že může jedinec udělat pro to, aby „zlepšil“ svět?

Zajímám. Je to o zodpovědnosti jedince, každý malý krůček kupředu počínaje tříděním odpadu je velký krok. Je důleźité si uvědomit, že to déláme hlavně pro sebe a své potomky, budoucnost....

Lidovky.cz: Mohou žít lidé žijící ve městech v souladu s přírodními zákony? Jde to vůbec dohromady?

Ano, je to náročnější, ale myslím si že to jde. Je potřeba se naučit odprostit od hluku, shonu, zklidnit svoji mysl, své emoce, nalézt v sobě mír a naslouchat své intuici. Příroda nám dáva sílu, důležité živiny k přežití a šťastnému životu, jinak to ani nejde.

Lidovky.cz: Co vás na přírodě fascvinuje nejvíce?

Její ohromná síla, krása a nekonečné dary.

Lidovky.cz: Lidovky.cz: Oblečení šijete pouze v bílé a tmavě modré barvě. Má to nějaký význam?

Znakem oblečení K.BANA je bílá barva. Podle jógové tradice nám bíla barva pomáhá rozšiřovat naši auru a vytváří silnou vazbu mezi námi a naším okolím. Ale samozřejmě jsem ta poslední, kdo chce omezovat váš výběr a volbu toho, co si oblékáte. Proto aktuálně nabízím oblečení i v tmavě modré a v současné době zapojuji i digitální tisk, který připravuji ve spolupráci s Evou Chmelovou a její značkou DEZÉN. Z této spolupráce mám opravdu radost!

Kateřina Černá Kateřina Černá se naučila šít už v sedmi letech, ale nikdy se tomu profesně věnovat nechtěla (vystudovala práci se dřevem). Má za sebou bohaté a poměrně náročné zkušenosti z Anglie, šití v londýnských dílnách a učení se tomu, čemu se české školy vůbec nevěnují. Teď učí jógu a šije a prodává vše sama - v multifunkčním prostoru poblíž pražské zastávky I.P. Pavlova.

Lidovky.cz: Co nejraději děláte ve volném čase?

Jezdím na výlety, čtu, maluju a cestuju....mám ráda dobrodružství, jógu a pohodu.

Lidovky.cz: Šít jste se nauila v sedmi letech, vystudovala jste ale práci se dřevem. Je pro vás manuální práce důležitá?

To mě baví a naplňuje, kreativní práce je pro mne hodně důležitá. Ještě ráda dělám něco pro druhé, ale to zase pro mne zastupuje Kundalini jóga a mé hodiny. Jednou bych chtěla vést hodiny jógy v nemocnicích.

Lidovky.cz: Žila jste v Aglii, čím jste se živila tam?

Au-pair, chvilku servírka, pečovala jsem o starou paní (můj nejhorší zážitek, paní byla úžasná, problém byla její střeva a žaludek). Dlouho jsem nevydržela. Pak jsem pracovala v šící dílně, kde jsme šili pro přední návrháře, ve střihovém studiu, a jako junior designer.

Lidovky.cz: Jací jsou podle vás Angličané?

Těžko hodnotit, každý národ má své plusy a mínusy. Spoustu věčí jsem se od Angličanů naučila, ale také jsem některé věci neměla ráda. Myslím si, že nám s porovnání s Angličany chybí morálka, úroveň komunikace a projevu, zdravé sebevědomí.

Lidovky.cz: Jste také cvičitelkou jógy. Jak moc je pro tělo prospěšná?

Kundalin ióga je mojí každodení součástí. Každé ráno vstávám, cvičím a medituji. Zejména od té doby co jsem otevřela vlastní obchůdek s dílnou, jógové techniky oceňuji. Kundalini jóga je pro mne balzámem na tělo, duši i mysl. Bez ní bych nebyla tam, kde jsem dnes.