Hudební ceny Anděl ovládla zpěvačka Lenny. Proměnila všechny čtyři nominace

Už minulý týden dcera zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové s albem Hearts uspěla i v kategorii Rock & Pop v Žánrových cenách Anděl, o nichž hlasují hudební odborníci, kteří menšinové žánry celoročně sledují.



Ceny byly předány v pražském Lucerna Music Baru v přímém přenosu České televize. Skupinou roku byla vyhlášena akustická kapela Jelen v čele s Jindrou Polákem za jejich album Vlčí srdce. Zpěvákem roku se stal Tomáš Maček vystupující pod jménem Thom Artway za své debutové album Hedgehok. Třiadvacetiletý Thom Artway, který proslul skladbou I Have No Inspiration, si odnesl vítězství také jako objev roku.

Do Síně slávy byla zvolena in memoriam zpěvačka Věra Špinarová, která zemřela letos 26. března ve věku 65 let. Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) v pondělí na cenách Anděl za nejprodávanější album roku 2016 vyhlásila desku Karla Gotta 40 slavíků. Počet prodaných kusů nesdělila.

Průvodcem večera byl Libor Bouček. Doprovodný program večera se nesl v duchu netradičních duetů. David Koller zazpíval s Prago Union skladbu Aha, Tomáš Klus s Thomem Artwayem nabídli píseň, kterou vytvořil speciálně pro tento večer. Marta Kubišová vystoupila s nejčastěji oceňovanou zpěvačkou Lenny s písní Odvěká žena a kapela Jelen zazpívala s Debbi česko-anglickou verzi hitu Korunou si hodím (Down On The Corner).

Pořádající IFPI oznámila, že pro příští ročníky cen Anděl hledá vhodného pořadatele, výběr začne letos 13. června. Agentura Lewron music center se na konci loňského roku rozhodla po 13 letech ceny už nepořádat a vrátila licenci hlavnímu organizátorovi cen, kterým je IFPI. Ta jeden čas uvažovala o tom, že se ceny neuskuteční. Nakonec pořadatelé uspořádali jejich komornější podobu než v předchozích letech.