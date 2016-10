Boeing 737 letěl z města Fort Dodge ve státě Iowa, kde se Pence účastnil předvolební akce. „Pencovo letadlo vyjelo z dráhy a skončilo v blátě letiště LaGuardia. Na místě jsou auta se záchranáři. Bylo mi řečeno, že všem cestujícím se daří dobře,“ řekla Kellyanne Conwayová, ředitelka kampaně republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa.



Photo shows FAA-mandated "arrestor bed" at LaGuardia Airport that stopped Mike Pence’s plane when it skid off runway https://t.co/tYkfZ7h8dw pic.twitter.com/4prUGTOrOA