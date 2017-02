'Líbí se mi, že lidem mohu nabídnout něco hmatatelného'

Lidovky.cz: Původní profesí jste ekonom, jak vás napadlo, že byste začal vyrábět notesy?

O produktivitu člověka se zajímám hodně dlouho, prakticky od střední školy. Nevím proč, ale rád zkoumám, co lidem pomáhá zvládat jejich práci a osobní priority. Pořád jsem také hledal diáře takové, aby mi vyhovovaly. Doma v knihovně patří celé jedno patro diářům, které jsem za ta léta nasbíral. Nikdy jsem ale s žádným nevydržel a tak jsem si nakonec navrhl vlastní. Ve volném čase jsem pak o tom psal blog Papírovýdiář. A tím, že jsme měli tiskárnu, bylo i jednoduché si ho vyrobit. Nebyly to však jen diáře. Postupně jsem si vytvořil různé nástroje na myšlenkové mapy, úkoly a tak dále. V roce 2008 přišla krize, takže celý nápad začít s vlastní výrobou skončil v šuplíku. A já jsem se profesně vydal jiným směrem. Nakonec však láska k papíru zvítězila.

Lidovky.cz: A jak to dopadlo?

Projekt Clever minds jsme založili s manželkou v roce 2013. Kromě marketingového poradenství jsme plánovali oprášit můj starý nápad s notesy. Po letech v poradenských pozicích nás již nebavilo jen dávat drahé rady. Chyběla nám možnost vytvářet fyzický produkt, který by druhým třeba udělal radost. Tak jsme spustili vlastní výrobu. Z mých původně osmi výrobků se portfolio rozrostlo na dnešních cca 25. Dnes přidáváme k našim notesům různé doplňky, jako jsou například obaly z kůže i jiných materiálů, penály.

Lidovky.cz: Vaše notesy tedy fungují jak? Jako diáře?

Jsme speciálka na notesy. Nejsme diářová firma. Naším cílem je vytvářet nástroje nejen pro práci, ale také volný čas. V našem portfoliu tak najdete notesy například pro cestování, zdravý životní styl nebo třeba osobní rozvoj. I když je pravdou, že vlajkovou lodí je Pilot, který má zajímavou historii. Když jsem začal psát blog Papírový diář, používal jsem svůj systém organizace pro týdenní plánování. Jeden z nápadů jsem umístil právě na blog k volnému stažení. Během tří měsíců si jej stáhlo několik tisíc lidí, to byl pro mě prostě velký úspěch. Nakonec přišel logicky nápad na výrobu. Pilot mu říkáme proto, že se jeho prostřednictvím můžete zaměřit na to důležité ve vašem životě. Je úplně jedno jestli člověk používá elektronickou verzi diáře nebo je „papírový“. Není to klasický diář. V jednoduchém systému si můžete každý týden dle své aktuální situace srovnat myšlenky, naplánovat důležité schůzky, rozvrstvit si úkoly a udržet vaši pozornost. Můžete jej používat úplně volně, jen když cítíte potřebu, a nebo si jej nadatovat a získát plně funkční diář. Je to flexibilní.

Lidovky.cz: U každého dne je v notesu dole napsáno 25. hodina. Co to znamená?

Kolik znáte lidí, kteří by uvítali, aby den měl 25 hodin? My se rozhodli jí lidem dát. Samozřejmě že se jedná o příklad jednoduché techniky, jak dostat do pozornosti opravdu to důležité. Každý z nás odkládáme věci, které bychom dělali rádi, kvůli něčemu “důležitějšímu”. A pak žehráme na nedostatek času na knížku, přátele, cvičení...Máme odzkoušeno, že když si dlouhodobě budete psát, co byste rádi o své 25. hodině dělali, podvědomě začnete tyto věci zařazovat do svého programu a přikládat jim patřičnou pozornost.

Lidovky.cz: Co ještě za notesy vyrábíte?

Snažíme se rozkládat síly jak na práci, tak i volný čas. Oblíbený je například Cestovatel pro pro lidi s dobrodružnou povahou, pro rodiny s dětmi máme Výletník. S Degustačníkem si tvoříte kroniku zážitků nad otevřenou lahví a nebo si zapisujete své postřehy o víně a učíte se o něm. S Deníkem hubeňoura si pohlídáte své stravovací návyky a Amos vám ulehčí váš osobní a profesní rozvoj. Mimochodem jméno Amos není ledajaké. Vybrali si jej totiž naši fanoušci na Facebooku. Ten sortiment je dnes celkem široký.

Lidovky.cz: Design vašich notesů je strašně jednoduchý, kdo ho vymýšlel?

Mám jednoduché věci rád. Životní zkušenost mi říká, že obal je důležitý, ale obsah rozhoduje. Mnohdy bohužel. Poznámkový notes, diář nebo třeba deník je svědkem našeho života. To, co je v něm zapsáno, má povětšinou velký vliv na to, po jaké cestě jdeme. Proto se snažíme poskytovat uživateli směr, ale i dost prostoru pro vlastní kreativitu. Proto jsou naše notesy jednoduché, je na nich také dost místa pro vytvoření vlastního originálního obalu. Nebudu ale zastírat, že jsme se zaměřili víc na obsah a vnitřek notesů.

Lidovky.cz: Vaše notesy jsou do jisté míry návodné. Místa, kam by si měl uživatel napsat, co se mu povedlo, jsou označená... Jaké na to máte ohlasy?

Různé. Někomu to vyhovuje, jinému méně. My se řídíme se heslem “Ověřeno životem”, což znamená, že naše výrobky sami používáme, a máme ověřeno, že fungují. Do našeho ateliéru přicházejí lidi a bavíme se společně, co by vyhovovalo jim, nad těmi nápady samozřejmě potom přemýšlíme a vymýšlíme, co by se dalo zlepšit, co přidat, co naopak ubrat. Je to kreativní proces, a to nás na tom baví. Třeba v případě cestovatelského notesu nás oslovila skupina cestovatelů. Konzultovali jsme to s nimi a došli k řešení, které spojuje prostor na malování, záznamy o cestě, statistiky a tak dále.

Lidovky.cz: Neměl jste obavy z konkurence, přeci jen na papír, diáře a notesy se zaměřuje už dnes hodně českých značek..

To je pravda. Vzniká spoustu zajímavých projektů a je to dobře. Také jsem jako uživatel dost dlouho hledal něco pravého pro sebe. Snažíme se přicházet s nápady, které jsou neotřelé a někam směřují. Věříme, že zaujmou dostatek lidí, protože jde ve své podstatě o životní témata. Dnes frčí sociální sítě. Fotíme selfie a dáváme si ho na Facebook, ale kdo si to za pár dnů pamatuje? Našimi výrobky chceme zákazníky přesvědčit, že je dobré mít životní okamžiky zaznamenané trvale. Většinou, když se zeptáte lidí, kdy nejčastěji prohlíží své fotky, odpoví, že když je mají vyvolané v albu.

Lidovky.cz: Když jsem se dívala na vaše stránky, zaujalo mě, že kromě notesů máte také svoji značku kávy..

To vzniklo trochu z legrace. Kamarád má pražírnu, tak jsme mu řekli, že bychom chtěli také vlastní kávu, no a ono to vyšlo. Asi tři týdny jsme testovali různé směsi. Mimochodem, tak jsem zjistil, že se člověk může i „překávovat“. Nakonec tedy máme vlastní kávu, která nám chutná. A musím říct, že lidem také. Dodáváme tak potřebné “ingredience úspěchu” - dobrou kávu a pěkný notes na psaní.