Lidí, kteří ocení kvalitní ruční práci, přibývá, říká designérka

Lidovky.cz: Vyrábíte koberce, vlněné deky, ubrusy, ale i povlečení. Chtěla jste se řemeslnou výrobou živit odjakživa?

Od mala jsem vyráběla různé věci. Pletla, háčkovala a vyšívala. Tak to nějak samosebou vyplynulo, ale potřeba tvořit mě provází životem...

Lidovky.cz: S jakými materiály nejčastěji pracujete a proč?

Mám vášeň pro přírodní materiály, jako je vlna, bavlna, len. Vnímám jejich vůni, ráda se jich dotýkám.

Lidovky.cz: Vlna většinou kouše. Koušou deky, které prodáváte?

To záleží na vnímání každého z nás. Mne vlna nekouše. Naopak, některé deky nebo šály jsou neuvěřitelně jemné a měkké. Kdo tvoří z vlny, musí pečlivě sledovat jaký typ vlny, z jakého druhu a části ovce použije, i to, jaká je síla vlákna. Záleží i na konečném zpracování deky jak moc je vyčesaná - tím se dosáhne větší měkkosti. Strukturu vlákna ovlivní I použitá barva.

Lidovky.cz: Jak se musí s vlnou pracovat, aby nekousala?

Vlna je přírodní materiál a podle toho je potřeba se k němu chovat. Doporučuji deky dávat do čistírny a tam je nechat chemicky vyčistit. Každému, kdo by si chtěl deku prát sám doporučuji neměnit teplotu vody ani při praní ani při máchání a vždy používat vlažnou vodu. Nikdy nepoužívejte aviváž. Vlnu byste také nikdy neměli ždímat ani nijak krouti, ale jen jemně mačkat . Při praní v pračce použijte výhradně program určený na praní vlny.

Lidovky.cz: Máte doma koberce?

Samozřejmě mám doma koberec, který jsem navrhla a tkala.

Lidovky.cz: Je každý kus, který vyrobíte, originálem, či u vás lidé mohou najít i dva stejné kusy?

Koberce jsou co kus to originál. Deky jsou si podobné, ale nikdy nejsou stejné.

Lidovky.cz: Na co jste obzvlášť pyšná? Co myslíte, že se vám nejvíce povedlo?

Jsem hrdá na to, že se úspěšně živím tvůrčí prací. Těší mne, že se zvyšuje počet lidí, kteří ocení kvalitní ruční práci, originalitu a především kvalitu, kterou přináším jak v materiálech, tak jejich zpracování.

Lidovky.cz: Spolupracujete také se českými i zahraničními filmaři. V jakých filmech bychom se mohli podívat na to, co vyrábíte?

Například v titulech Příběhy obyčejného šílenství, První republika, Snouwpiecer, Underworld, Iluzionista, Princ a já, Děti Duny a mnoho dalších.

Lidovky.cz: Jak probíhá spolupráce s filmem? Oslovují vás už sami?

Většinou dostanu nákres s rozměry a s ideovou kresbou jak má vypadat konečná textilní dekorace. Já ji technicky vymyslím a po dohodě s architektem a změnách vyrobím. Oslovují mne buď architekti nebo rekvizitáři filmových produkcí.

Lidovky.cz: Jak nejraději trávíte volný čas?

V kavárně nad dobrou kávou a zákuskem. Ráda chodím na výstavy, tancuji, setkávám se s přáteli. Mojí vášní je jízda na motorce, ale taky koukání do blba.