A když se něco slíbí, má se to taky dodržet. Jen tak můžeme zůstat v EU jako důvěryhodný partner. Už jsme si utrhli ostudu v jiných věcech, například zákon o státní službě jsme schválili o dvanáct let později, než jsme sami smluvně stvrdili.

EU vůbec nepožaduje, aby „dluhová brzda“ měla formu ústavního zákona, normální zákon bohatě stačí. Výraz „finanční ústava“ je matoucí. EU ani nemůže nikomu nařizovat či doporučovat, co má či nemá mít v ústavě (implementace normální legislativy je věc jiná). Pouze několik zemí má tuto normu schválenu v podobě ústavního zákona.

Ekonomické a finanční věci podle mého soudu do ústavy vůbec nepatří. ČR je například jedinou zemí na světě (pokud se něco v nedávné době nezměnilo), která má v ústavě zakotvenu nezávislost centrální banky. Patřil jsem mezi lidi, kteří to na počátku 90. let považovali za úžasné, za skvělý progresivně liberální a příkladný nápad. Když jsem ale v téže době dělal v Oxfordu rozhovor s Ralphem Dahrendorfem, velmi jsem se divil, že mu to jako dobrý nápad vůbec nepřipadalo, zlobil se, že to je dogma, které do ústavy nepatří.

V době finanční krize roku 2008 jsem pochopil proč. Bylo na nezávislých centrálních bankách, aby okamžitě zachránily domácí i globální finanční trhy. Musely činit do té doby nemyslitelné věci, musely jít na hranu či za hranu toho, co smějí. Totéž i v následné fázi, kdy se začaly ve velkém nakupovat státní dluhopisy (začala se mixovat fiskální a měnová politika) a děly se věci dříve „z pohledu nezávislosti“ zcela nemyslitelné.

Finanční ústavy jsou vynález z doby před rokem 2008 a z doby krátce po vypuknutí řecké krize, kdy převládal německý názor, že příčinou finanční krize bylo pouze nehospodárné chování států a vlád. Přitom hlavní příčinou krize byla hamižnost a nezřízenost bank a bankéřů, na což asi žádnou brzduvymyslet nejde.

Dnes, když světové ekonomiky čelí „setrvalé stagnaci“ a kvůli deflačním tlakům je možné si půjčovatse záporným úrokem, doporučují mnozí ekonomové (a už je jich asi většina) fiskální expanzi.

Možná by nebylo od věci fiskální omezení EU zrušit a nechat trhy, ať si fiskální disciplínu vymohou samy s tím, že se také nikdo nikdy nebude zachraňovat.

Než do české kotliny toto přemýšlení (mimochodem, není to snadné na pochopení pro lidi myslící v zaběhlých kolejích) dojde, možná už bude ve světě dávno „v módě“ zase něco jiného. Česká republika má stejně tolik byrokratických a regulačních omezení (a slabou mozkovou a projektovou kapacitu a nedostatek lidí), že žádný investiční boom na základě fiskální expanze vyvolat ani neumí.

Takže berme dluhovou brzdu či finanční ústavu především jako výraz loajality k EU a splnění věci, ke které jsme se zavázali.

...

Financial Times píší o tom, jak to bylo v noci s (ne)schvalováním nových protiruských sankcí kvůli bombardování Aleppa.

Proti Británii, Německu a Francii, které se dohodly, vystoupil italský premiér Renzi a vymínil si, abyse to vůbec nedostalo na stůl. Podle Renziho je zásadní dosáhnout v Sýrii příměří a dohody a další sankce tomu podle něj nepomohou. Země V4 se jenom vezly a mlčely. Nemusely vlastně říkat vůbec nic.

EU se k ale otázce sankcí brzy vrátí. Do Středozemního moře míří ruská letadlová loď a s ní celý vojenský konvoj, který má patrně sloužit k dalšímu bombardování Aleppa.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.