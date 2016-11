Trump zahajuje kampaň ve městě Selma. | foto: Reuters

PRAHA Co si o Donaldu Trumpovi myslí finanční trhy, jsme už víceméně pochopili. Nejprve se vyděsily, ale pak se za necelý jeden den zklidnily. Další podobné reakce na jeho osobnost a politiku už nebudou tak prudké, také proto, že si Trump uvědomí, že jako hlava státu nemůže provokovat volatilitu na trzích a měl by přinášet spíše jistotu a předvídatelnost. Jinak by musel trhy „zakázat“ a to se v USA nikdy nestane.