MACHÁČEK: Japonci v Plzni jsou dobrá zpráva

(O prodeji psaly Lidovky.cz zde) Co se Číny a Plzně týče, je stále velmi pravděpodobné, že čínský státní podnik brzy ovládne Škodu Transportation. Kdyby měli Číňané ještě Prazdroj, mohla by už nad Plzní zavlát temně rudá čínská komunistická vlajka.

Kdyby zvítězil druhý favorit – tedy Petr Kellner a jeho konsorcium finančních investorů –, bylo by klidně možné, či dokonce pravděpodobné, že by to při svých kontaktech a vazbách v Číně brzy také Číňanům celé přeprodal.

Prodávající konsorcium nemuselo sledovat žádné geopolitické zájmy, řídilo se cenou, ale je dobře, že ta nabídnutá cena ve výsledku nepřispěje k poškození image této země.

...

Zaměstnanci České pošty budou stávkovat za vyšší platy. To mi přijde vtipné. Já bych v tomto podniku naopak platy snížil, především pak zodpovědnému managementu.

Pamatujete si, jak jsme jako malé děti koketující s chuligánstvím a jeho následky občas zazvonili na cizí zvonky a pak utekli nebo se schovali? Zkouška drzosti, oprsklosti. Pošta tohle dělá úplně normálně a naschvál.

Zazvoní dole před domem, a když nemáte domovní telefon a bzučák, stačí odjet, než vůbec otevřete okno, dojdete na balkon a vykouknete se podívat, kdo zvoní. Dělají to ale, i když ten bzučák máte. Stačí, když k němu rychle nedojdete. Doručované zásilky vozí v jinou než objednanou dobu. Doba je těžká, rychlá, není čas, za chvíli je třeba zazvonit jinde a odjet zase někomu jinému. Ať si otrapa zákazník dojde na pobočku. Na pobočkách je narváno, atmosféra hustá, osazenstvo protivné.

Jeden z posledních skanzenů komunistického hospodářství u nás.

...

A když už jsme u Číny, Martin Wolf ve Financial Times upozorňuje na to, že Čína je prostě příliš velká a příliš leninistická a korupce je příliš zakořeněná v systému jedné strany. Takže velká krize je jen otázkou času. Odpovědí prezidenta Si Ťin–pchinga na rozrůstající se korupci je více leninského centralismu a zároveň více trhu.

Centrální kontrola je v komplexní ekonomice nemožná. Centrum nedokáže kontrolovat aktivity všech ekonomických agentů.

Leninistický stát nemůže vyřešit problém vládnutí a nemůže vyřešit ani ekonomické problémy. Aby tržní ekonomika mohla být kombinována s rozumně nezkorumpovanou vládou, potřebují subjekty v tržní ekonomice legální práva chráněná nezávislými soudy. A to je přesně to, co leninistický stát nemůže z definice poskytnout, protože strana je nad zákonem.

Takže systém směřuje do krize.

Dodatek autora Monitoru: A do krize směřuje i kvůli dluhové bublině.

„Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“