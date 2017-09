MACHÁČEK: Luxusní dilemata německých voleb

PRAHA Podle sebe soudím tebe, praví známé rčení. Ale ač je Německo naší nejbližší a největší sousední zemí, kterou také čekají volby, pokud bychom soudili, že Němci řeší před volbami něco podobného jako Češi, byli bychom naprosto na omylu. Mezi českou a německou kampaní prakticky neexistuje žádný průnik. Probírá se zcela mimoběžná agenda.

Němci neřeší svoji dálniční síť, protože ji mají dávno hotovou, a i když Evropská komise říká, že by měli více investovat do infrastruktury, není to téma. Rychlovlaky Němci také dávno mají. Platy taktéž nejsou tak palčivé, Němci je mají slušné. Mít dobré platy samozřejmě neznamená, že lidé nechtějí stále lepší. Němci ale mají v genech rozumnou kolektivní zdrženlivost. Takže to také není téma. O příjmových rozdílech se podobně jako všude na světě mluví, ty ale v Německu nejsou zdaleka tak velké jako v anglosaském světě.



Pokud si někdo myslí, že pro Němce jsou velkými volebními tématy Rusko nebo plynovody Nord Stream, pak se mýlí. Je to téma pro experty.

Devadesát pět procent Němců nevěří americkému prezidentovi, tudíž ani tady není o čem diskutovat. Celospolečenská shoda je závratná. Kauzy nebo využívání policie v předvolebním boji, tedy něco, co je od roku 2006 v Česku už tradicí, to se Německa vůbec netýká. Otázku migrace, která tolik cloumá Českem, Německo politicky moc neprožívá. Česko zase neprožívá otázku deiselových motorů.

Sňatky homosexuálů už také nejsou v Německu tématem, tady se levice a pravice před třemi měsíci vzorně shodly na původně levicovém názoru. Ale ani třeba politikum par excellence, tedy politika fiskální, už vlastně v Německu politikem není. Německou rozpočtovou politiku de facto řídí autopilot a ústavní omezení o zákazu schodků a o dluhových brzdách jsou svatým grálem jak pro CDU/CSU, tak pro SPD a pro FDP. Nějaké výrazně větší výdaje na to či ono vlastně nepřipadají v úvahu.

V ekonomické oblasti jsou hlavním tématem dieselové motory. Pokud by pokračovala velká koalice CDU/CSU s SPD, bude pokračovat i status quo. Obě strany jsou napojené na automobilovou lobby. Vítají sice pařížskou dohodu o klimatu, ale váhají s praktickou implementací cílů. SPD chce o něco vyšší penze pro lidi, kteří vydělávají méně, CSU je proti zvyšování daní.



Kdyby vznikla koalice CDU/CSU s liberály z FDP, bude to nejvíce „business friendly“ alternativa. FDP žádá liberálnější ochranu dat a boj s klimatem a emisemi v zásadě míní nechat tržním silám. FDP chce též vyloučit Řecko z eurozóny a zrušit záchranný val ESM, který hodlá současný ministr financí Wolfgang Schäuble naopak posílit. Vzhledem k tomu, že FDP podle všeho nebude žádat v této případné koalici ministerstvo financí, se však žádné vylučování a rušení konat nebude.

Kdyby vznikla koalice Jamajka (barvy stran připomínají jamajskou vlajku), tedy CDU/CSU, FDP a Zelení, bude největší výzvou přemostit ordoliberalismus FDP a CSU s veřejnými investicemi do ekologických projektů, které chtějí Zelení.

Koaliční varianty nebudou mít zásadní a revoluční vliv na zbytek EU. Vliv bude mít obsazení parlamentu. Pokud je nejdůležitější otázkou další integrace eurozóny, pak zde německý Ústavní soud před několika lety konstatoval pro jakékoliv aktivnější německé angažmá větší schvalovací pravomoci Bundestagu. A pro zásadnější angažmá jsou potřeba změny ústavy. Ale opět: toto jsou témata, kterými žijí možná někteří němečtí experti a francouzský prezident, nicméně německou veřejností to nikterak necloumá.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.