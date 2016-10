Saúdská Arábie slovy svého ropného ministra zdůraznila, že omezování těžby musí být mírné a prediktabilní, aby nedocházelo na trhu k nějakým skokům a šokům. Putin včera řekl, že prudký pokles cen ropy v posledních letech – daný vysokou produkcí – „vyprovokoval cyklus omezování investic“. Kdyby to prý takhle pokračovalo, mohlo by dojít k výpadkům dodávek a cena by mohla růst skokově.



Nabízí se hned několik otázek.

1. Má či bude mít kartel OPEC ještě rozhodující vliv na vývoj cen ropy? Noví výrobci z břidlic, písků apod. z Ameriky a Kanady v žádném kartelu nejsou a být nehodlají. Na druhou stranu – vliv a moc nových producentů už zdaleka nejsou takové jako třeba před dvěma lety, protože museli kvůli nízkým cenám prudce omezit či úplně zastavit investice. Možná toho teď OPEC využívá.

2. Historicky dohody mezi Ruskem a OPEC moc nefungovaly. V rámci OPEC si ještě počkejme na to, zda se Saúdská Arábie opravdu dohodne se svým regionálním rivalem Íránem, s jehož vlivem se potýká v Jemenu i v Sýrii. Tady by ale mohlo možná hrát nějakou roli právě Rusko.

3. Je dnes ještě v moci nějakých vlád a politiků zařídit, aby se ceny energií vyvíjely plynule a prediktabilně? Nejsou mnohem důležitější obchodníci a spekulanti? Pád cen ropy z výšin v posledních dvou letech se také odehrál rychle a nikdo ho nepředvídal.

To je také otázka do Debaty JM na tento týden

...

Když už jsme u Putina a tureckého prezidenta Erdoğana, oba pánové znovu oživili plán na stavbu plynovodu Turkish Stream, který má obejít teritorium Ukrajiny a je náhradou za zrušený ruský projekt Nord Stream. Tak mne v té souvislosti napadá, jak se budou projevovat v souvislosti s Tureckem proruští politici v Česku. Po sestřelení ruské stíhačky bylo Turecko největší zločinec. Odvěký nepřítel Evropy, omyl v NATO, dohoda EU s Tureckem se neměla uzavírat apod.

Jak to bude nyní? Nedivil bych se, že až přijdou pokyny z centrály, dostane Erdoğan pozvání na Pražský hrad.

...

Gideon Rachman píše ve FT o druhé americké prezidentské debatě. Prezidentské debaty by měly reprezentovat to nejlepší z americké demokracie. Místo toho se debata soustředila na sexuální útoky, hrozby, lži a vzájemné pohrdání. Trump na Clintonovou pokřikoval, že bude „ve vězení“, až on bude prezidentem, jako kdyby mohl jako prezident řídit soudní systém. Političtí oponenti se přece posílají do vězení v Zimbabwe. Autoritářství je ve světě na vzestupu od Ruska po Čínu a Amerika má přece fungovat jako příkladný lídr svobodného světa. Místo toho Trump chrlí lži, urážky a dezinformace v ruském stylu. I když vyhraje volby Clintonová, Trumpa by stále volila většina bílých. Amerika prezentuje světu, že je v ní cosi velice nemocného.