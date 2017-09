MACHÁČEK: Odkud přijde další krize?

PRAHA Tým stratégů Deutsche Bank se pokusil identifikovat oblasti a body světové ekonomiky a politiky, kde se může zrodit další velká finanční krize. Od konce kvantitativního uvolňování přes Itálii a Čínu po nebezpečí populismu.

1. Většina velkých centrálních bank skoro deset let uvolňovala měnovou politiku a nakupovala státní dluhopisy. Vůbec se neví, co způsobí postupný konec těchto politik, je to pole neorané. Pokud je nárůst cen aktiv po světě způsoben levnými penězi, je otázka, jaký dopad na reálnou ekonomiku bude mít, až ceny aktiv začnou splaskávat.



Pokud přijde recese, budou možná centrální banky při nulových úrocích bez munice.

2. Itálie je velká evropská ekonomika, blíží se volby a podpora populistů je značná, dluhové zatížení země je vysoké, bankovní sektor je zranitelný a křehký, zatížený toxickými dluhopisy z minulosti. Bude Italům ochoten někdo pomoci, nebo si pomohou sami?

3. Čína se zatím vždycky vyhnula tvrdému přistání, které jí pokaždé někdo předpovídal. Deutsche Bank se obává hlavně kreditní expanze, růstu hnaného na dluh a bubliny aktiv. Obavy vzbuzuje i čínský stínový finanční sektor. Čínská ekonomika zatím všechny nárazy vydržela. Kdyby ale došlo k propadu, zemětřesení dopadne na celý svět. Otázka je spíše kdy, než jestli bublina splaskne.

4. Globální nerovnováhy znamenají, že některé země mají větší převis úspor nad investicemi a u jiných zemí je to naopak. Investoři často následují jeden druhého, ale nálada se může snadno a rychle změnit a stejně rychle jako k přílivu investic může dojít k jejich odlivu.

5. Nárůst populismu je cítit v podobě Trumpa či brexitu a podobně. Zatím se sice dopad na globální ceny aktiv neprojevil, míra nejistoty ale bude vysoká s tím, jak se populisté stávají skutečnými hráči a obchodníky na politické scéně.

6. Ceny globálních aktiv a akcií stále rostou, korekce přicházejí. Když ale budou příliš prudké, může to způsobit celosvětové otřesy.

7. V Japonsku se sice obnovil ekonomický růst, jde ale o nejzadluženější ekonomiku světa s nejhoršími demografickými trendy.

8. V případě brexitu všichni počítají s kompromisem, co když ale k dohodě nedojde? Zde by se finančí krize mohla zrodit.

9. Pokud by došlo ke korekci na trhu dluhopisů ve stejné době, kdy centrální banky budou ukončovat kvantitativní uvolnění, může prudká korekce způsobit krizi.

Komentář Monitoru JM: Recese a korekce občas přícházejí, v různých zemích z různých důvodů a často v jinou dobu. Jak často ale může přijít velká krize, které předchází kolaps finančního sektoru? Lze to přirovnat ke stoleté vodě. Ta ale může přijít za dvě stě let nebo také znovu po pár letech.

Rozdíl oproti letům 2007 až 2008 je, že tehdy krizi prakticky nikdo nepředvídal, zatímco dnes je vysloveně móda spekulovat, odkud může zase přijít. Velkou hospodářskou krizi, která začala v roce 1929, také nikdo nepředvídal. To ale může znamenat, že žádná velká krize nyní nepřijde – nebo zase přijde, až ji nebudeme vůbec čekat. Velkým krizím vždy předchází období pýchy, nekritičnosti, bohorovnosti a stádního chování. Jsme v tom už zase až po uši?

„ Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“