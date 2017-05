MACHÁČEK: Počerady to začalo a Počerady to zatím končí

Pozoruhodná je jedna souvislost. Kdy začala akutní fáze vládní krize? Kdy se tato krize dostala do vyšších obrátek? Zhruba před třemi týdny, když se objevily první nahrávky s Andrejem Babišem. Kauza korunové dluhopisy totiž k odvolání ministra nestačila, šlo spíše o daňovou optimalizaci či o doslovné plnění litery zákona. Navíc – vymyslel to Kalousek, Sobotka nehlasoval pro zrušení či zákaz vydávání korunových dluhopisů pro soukromé firmy.

Oproti kauze dluhopisy je kauza nahrávek s novinářem (jakkoli je jejich pořizování také kauzou a kriminálním činem) vážnějším případem, který také vedl k odchodu ministra financí z vlády. Možná ale není nezajímavé, že krátce předtím Andrej Babiš prohlásil, že „ztrácí s vedením polostátního gigantu ČEZ trpělivost“, a to v souvislosti s plánovaným prodejem uhelné elektrárny Počerady firmě Vršanská uhelná a. s. z impéria miliardáře Pavla Tykače.



Prodej Počerad je rozsahem jedním z největších obchodů, které byly v poslední době v České republice plánovány. Z hlediska státu by šlo dokonce o obchod roku, nebo spíše o největší obchod několika posledních let, jde v něm o desítky miliard korun. Prodávat totiž chce státem a politiky kontrolovaná firma. V médiích se objevily docela přesvědčivé analýzy, například z pera menšinového akcionáře ČEZ Michala Šnobra v Lidových novinách, o tom, že prodej Počerad je pro firmu ČEZ i pro stát krajně nevýhodný. Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš kontroval zase článkem taktéž v LN, kde výhodnost obchodu pro ČEZ hájil.

Dozorčí rada ČEZ před třemi týdny rozhodnutí o prodeji Počerad pozastavila, možná také na základě výhrad ministerstva financí, které ovšem nedisponuje v dozorčí radě ČEZ většinou, nemůže tedy prosadit svoji vůli silou.

Poté, co bylo dnes ráno oznámeno, že dozorčí rada ČEZ se vrátí k prodeji Počerad dnes dopoledne, se spíše čekalo, že prodej Počerad dozorčí rada tentokrát schválí. Aktéři krize tvrdí, že koaliční bitva skončila, ministr financí je na odchodu z vlády. A podle ČTK ministerstvo financí ve středu oznámilo, že jeho kritické stanovisko „nemůže převážit rozhodnutí dozorčí rady“. Proto docela překvapilo, že dozorčí rada ČEZ se nakonec dnes v poledne postavila proti prodeji Počerad, elektrárna se zatím prodávat nebude.

Vzniká docela zajímavá situace, kdy se dozorčí rada největší státní firmy ocitla v rozporu s jasným názorem představenstva firmy. Uvídíme, jaké to bude mít konsekvence, možná lze čekat, že o nějakém uspořádání mezi Vršanskou uhelnou a. s. a firmou ČEZ se bude znovu jednat až po volbách, až bude ustanovena nějaká nová vláda.

Českou vládní krizi komentují dnes v tisku, rozhlase a televizi desítky politologů a analytiků, především z akademického prostředí, možná by ale neškodilo, kdyby se tito lidé více namáhali analýzami toho, co se zrovna jako náhodou děje v byznysu se státem, když zrovna vypukne vládní krize. Rozhodně to nevysvětlí vše, současná krize měla mnoho různých příčin. Přesto platí: za vším hledej peníze, resp. za vším hledej také peníze.

Takhle to bylo v české (a nejen v české) politice koneckonců skoro vždycky. Rozkmity a nestability se nápadně často dostavují přesně tehdy, když se hraje o nějaký gigantický byznys se státem nebo dříve třeba o privatizaci. S větší intenzitou než kdy jindy se pak vyjevují různé kauzy, nákupy bytů, „kompra“ a nahrávky.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.