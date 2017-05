MACHÁČEK: Trumpova nebezpečná nepředvídatelnost

Nebude přece jako Barack Obama a nemá žádný zájem signalizovat předem svoje plány světu. K cizím zemím Trump přistupuje jako k byznysovým konkurentům, kteří mohou být střídavě na něco nalákáni nebo destabilizováni. To je součást umění dělat obchod, které prý Trump skvěle ovládá.



V diplomacii je ale nepředvídatelnost nebezpečná. Spojenci si musí být přece jisti, že americký přístup ke světu je konzistentní. Většina těchto států vybudovala svoje strategie na základě toho, že Amerika je stabilní a pevná.

Když Trump zpochybňuje NATO nebo obchodní dohodu NAFTA, podkopává víru, že na Ameriku se dá spolehnout. A protože na Amerikou vedených aliancích stojí světová bezpečnost, výsledkem je globální nestabilita.

Trump sice nyní ujistil spojence, jako jsou Saúdská Arábie nebo Izrael, o své podpoře a brzy udělá totéž v Bruselu, vzniklou nejistotu už ale vymazat nejde.

Trumpovo vytváření nejistoty se děje ve třech rovinách: v politice, v osobním temperamentu a v otázce jeho vlastní trvanlivosti.

V Saúdské Arábii označil islám za velkou světovou víru, když předtím vymyslel zákaz cestování muslimů do USA. Řekl, že NATO je překonané, a pak že překonané není. Řekl, že Čína je měnovým manipulátorem, a pak si to rozmyslel. Kritizoval humanitární zásahy na Středním východě, a pak vystřelil rakety na Sýrii. Chválil brexit, a pak chválil EU. Slíbil, že zruší nukleární dohodu s Íránem, ale nyní ji respektuje. Slíbil, že přestěhuje americkou ambasádu do Jeruzaléma, už to ale nechce. A podobně.

A co se týče Trumpovy vlastní trvanlivosti, skandály ve Washingtonu naznačují, že za rok Trump vůbec nemusí být ve funkci.

Náš dodatek: Ano, ale lepší určitě je, když někdo mění nesmyslné postoje za postoje rozumné či rozumnější. Co se NATO týče, jak jinak přimět spojence k plnění svých závazků a povinností než tvrdou hrozbou či výhrůžkou? Měkký přístup a přemlouvání nepřinesly žádné ovoce.

Pokud někdo považuje Macronovy představy o větší integraci eurozóny za hotovou věc, měl by si přečíst článek vlivného německého ekonoma Hanse Wernera Sinna pro Project Syndicate.

Sinn totiž reprezentuje to, co lze považovat za německý názorový mainstream.

Podle něj Evropa vítá Macronovo zvolení s úlevou a euforií. Ale realismus je namístě, protože nikdo neví, jak chce Macron vlastně oživit francouzskou ekonomiku. Nezaměstnanost je deset procent a průmyslová výroba je stále o 12 procent nižší než před globální finanční krizí. Macron nechce měnit důchodový věk ani délku pracovního týdne ani nechce zjednodušovat propouštění. Chce ale, aby severní země posílaly více peněz na jih, chce, aby sever bránil francouzské ekonomické zájmy na jihu Evropy. Když Macron volá po evropském ministrovi financí s právem vybírat daně, když volá po společném pojištění vkladů a vzájemně garantovaných dluzích, chce zjevně podporovat domácí ekonomiku na úkor ekonomik jiných.

Kdyby se eurozóna stala transferovou unií s vlastním parlamentem, prohloubí se jen rozdělení Evropy.

Na eurozónu a státy na severu a východě – Dánsko, Švédsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko. Tyto země by tak byly permanentně odříznuty. Jak správně poznamenal Donald Tusk, dvě Evropy už jsme tu měli před rokem 1989, tak se k tomu snad nechceme vracet. Krom toho německá ústava říká, že Bundestag má jasnou autoritu ve věci fiskální suverenity.

Evropská integrace má podle Sinna pokračovat. Je třeba zlepšit přeshraniční dopravní propojenost a hlavně je prý třeba zrušit národní armády a vybudovat společnou armádu evropskou. Tím se má podle Sinna začít a se společnou evropskou armádou se má vybudovat politická unie.

Fiskální unie bez politické unie a s rozdělením Evropy by navždy zablokovala sjednocení Evropy a vyhrotila by evropské národy proti sobě více než kdykoli předtím.

Naše poznámka: Evropská komise chce rozhodně postupovat jinak, členství v eurozóně má být podle připravovaného návrhu povinné, jak jsme v Monitoru informovali včera. Návrh na společnou evropskou armádu působí dosti šíleným dojmem. Proč rušit a oslabovat něco, co na rozdíl od EU dobře funguje, tedy NATO?

„Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“