MACHÁČEK: Trumpův ruský případ a Kubiceho zpráva

Donald Trump by musel být hlupák, aby pořádal orgie s prostitutkami v ruském hotelu. Každý přece ví, že takový hotel je prošpikovaný odposlechy. A orgie? Trump má přece jen už svůj věk, nepije, nebere drogy. Zní to podobně, jako když v Kubiceho zprávě byly informace o tom, že Jiří Paroubek koná na nějaké jachtě v Chorvatsku smilstva s nezletilými dívkami. Trumpovi se nelze divit, že se v podobné souvislosti nechal slyšet, že trpí značnou germofobií (sanitární obsesí), a navíc vždy instruuje své bodyguardy a tým, aby si dali všude pozor na kamery. I kdyby nakonec nějaký videomateriál přece jen existoval, je také otázka, zda by to ještě vůbec poškodilo Trumpovu pověst. Nezapomeňme, že se v uniklém videu zveřejněném v říjnu chvástal, že „musíte popadnout ženu za k...u“, a stejně vyhrál volby. Pokud tato (dez)informace koluje již několik měsíců, těžko může mít vydírací potenciál.



Ještě jedna podobnost. Když se Kubiceho „neutříděný materiál“ (Trump by řekl „fake news“) objevil na veřejnosti, plukovník tvrdil, že on ho nezveřejnil, že ho vynesl někdo jiný. Stejně tak dnes nadřízený všech amerických tajných služeb (director of national intelligence) tvrdí, že ona „raw intelligence“ (neutříděný materiál) není produktem amerických tajných služeb, že únik nepochází od nich a že oni musí pouze zvoleného prezidenta upozornit na to, že něco takového cirkuluje.

K tomu, že ruská tajná služba vedla spis na Trumpa a případně na něj sbírala „kompro“, lze jen dodat, že by byla amatérská, kdyby nesbírala materiál na každého důležitého člověka.

Když jde o to, útočit na Trumpa, má dnes liberální Amerika velkou péči o svou „intelligence community“, na kterou teď Trump útočí. I na CNN dnes můžeme slyšet tirády o tom, jací jsou ve službách samí obětaví profesionálové, jak slouží vlasti, nasazují v zahraničí životy, jak všichni dají výpověď, když se jim Trump vysmívá, když je uráží apod. Ještě docela nedávno – za G. W. Bushe – to americká „liberální komunita“ včetně Hollywoodu viděla úplně jinak: američtí zpravodajci nevarovali před 11. zářím, předstírali, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, pomohli vymyslet a prosadit, že se okupovala špatná země (Irák), podíleli se na mučení, resp. waterboardingu na Guantánamu, v Abú Ghrajbu a kdo ví, na čem hrozném ještě. To se za Baracka Obamy ta „intelligence community“ tak prudce zprofesionalizovala a očistila? Pokud jsou tato nařčení nepravdivá, Trump na tom jen vydělá. Příště se bude s podezřením nahlížet i na budoucí pravdivé Trumpovy kauzy.

Na druhou stranu se Trump nemůže divit, že metody, které mu pomohly k moci, se obrací proti němu. Neříkal Trump náhodou, třeba že „lidé mají pocit, že Obamův rodný list je zfalšovaný“? Protestoval, když jeho fanoušci šířili na sítích, že Hillary Clintonová šéfuje obskurnímu pedofilnímu kultu?

Co se týče údajné návštěvy Obamova právníka Michaela Cohena v Praze, kde měl jednat s Rusy – nevíme. Cohen říká, že v Praze nikdy nebyl, a ukazuje svrchní stranu svého pasu. Proč neukáže celý pas? A když je někdo uvnitř Schengenu, nemusí už přece pas ukazovat vůbec nikde.

Trumpovi nepomáhá, že lidé nemohou přijít na kloub tomu, proč je tedy vlastně tak proruský. Je opravdu tak proti Číně, že se k tomu potřebuje spojit s Rusy? A proč? Chce vytvořit s Putinem konzervativní frontu proti politické korektnosti a levicovému liberalismu? Věří, že budou společně bojovat proti islámu? Osobně se obávám, že tu může být jakási podvědomá přízeň vkusu. Trumpova příšerná estetika zlata, sloupů a ornamentů připomíná estetiku kremelských jantarových či jakých komnat. A když bude Putin chytrý – jakože je –, nabídne Trumpovi postavit v Moskvě věž a pozemky věnuje v rámci podpory byznysu zdarma. Mírně uklidňuje, že americká média i Kongres jsou už těžce ve střehu.