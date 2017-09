MACHÁČEK: Úleva z nudného Německa?

PRAHA Walter Russell Mead ve Wall Street Journalu píše, že v případě Německa si už před volbami všichni úlevně oddychují. V dnešním světě, který blázní a vymyká se kontrole, zůstává Německo předvídatelně nudné, nezáživné a skoro náměsíčně kráčí vpřed obvyklým způsobem.

Establishment EU je otřesen brexitem, Trumpem, Ruskem a strachem z populismu a nacionalismu, nade vše si cení stability a Německo se zdá jedinou zemí, která Evropě vyrovnává kýl, píše Mead.



V dnešní době vedou v Evropě všechny cesty do Berlína. Opravdová otázka ale není německá síla. Německo může být relativně silné, prosperující a stabilní, ale otázka je, zda od něj svět neočekává více, než je Německo schopno a ochotno dodat.

Na jihu Evropy by rádi, kdyby Německo trochu uvolnilo pravidla nebo odepsalo dluhy. Pobaltské státy a Polsko by rády, kdyby se Německo více angažovalo proti Rusku. Francie by ráda, aby Německo spolu s ní vedlo Evropu, což je pro změnu ambice, která znervózňuje třeba Polsko nebo Itálii. Němečtí diplomaté jsou na frontové linii v konfrontaci s tureckým prezidentem Erdoğanem. Úředníci v Bruselu doufají v německou podporu ve věci řízení s neliberálními vládami v Polsku a v Maďarsku. Amerika po Německu žádá, aby zvýšilo výdaje na zbrojení a snížilo své obchodní přebytky. A Británie doufá, že Německo umožní snadný a pro Británii výhodný brexit.

Ale Německo má své limity. Alternativa pro Německo (AfD) se možná stane třetí nejsilnější stranou v Bundestagu. Podobné je to v tradičně průmyslové ekonomice. Německý automobilový průmysl bude muset v budoucnu čelit velkým poryvům a konkurenci v podobě elektrických a autonomních aut. Mitterrand a Thatcherová se báli sjednocení Německa, aby silné a mocné Německo nebylo v Evropě příliš dominantní. Do budoucna je ale spíše třeba doufat, že Německo zůstane dostatečně mocné a bohaté, aby vedlo. Alternativy nejsou dobré.

Je skutečně Německo tak imunní vůči populismu a nacionalismu, je opravdu takovým rájem sociálního míru a harmonie? Philippe Rocard v Le Monde upozorňuje, že v Německu je v tuto chvíli 20–30 procent frustrovaných voličů, kterým vadí migrace i solidarita v rámci eurozóny. Jsou tři strany, které absorbují naštvanost – Alternativa pro Německo, Levice (Die Linke) a nově sem autor řadí také FDP, která s tím, jak se AfD transformovala do nacionalistické strany, přebírá profesorské výhrady vůči pomoci v rámci eurozóny.

Ještě nikdy v historii se radikální pravice nedostala do německého parlamentu. Nyní může AfD získat v Bundestagu až 90 míst ze 703.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.