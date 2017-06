MACHÁČEK: Zvedne se vztek proti strojům?

Které obory podle vás přežijí nástup robotů a které určitě ne? A jak budou podle vás lidé reagovat?



1. Spokojeně posedávat, polehávat a v poklidu klábosit s podobně nezaměstnanými a nevyužitými, všichni drženi při životě nějakým státním sociálním programem.

2. Vezmou kladiva a pustí se do robotů. Anebo si vyžádají od politiků zákaz a regulaci nástupu robotů.

3. Lidé si vždycky práci najdou a trh to zařídí. Tak tomu vždy bylo, je a bude. Ani tentokrát tomu není a nebude jinak.

To je otázka do debaty s ekonomy (Debata JM) pro tento týden.

Já se trochu návodně pokusím o exkurz do mediálního prostředí, které trochu znám. Jednoduchou reportáž klidně připraví robot. A bude pečlivý a přesný. Vezměme si jednoduchou situaci, kdy se třeba z cirkusu na návsi ztratí zebra. Robot obejde tři na sobě nezávislé zdroje, prověří všechny možnosti, včetně toho, že zebra byla prodána na maso nebo už snědena (budou různé pravděpodobnostní verze toho, kdo nezamkl klec, apod.). Robot udělá čtivý zápis. Lze i naprogramovat, aby reportáž byla zábavná.

Pak je otázka, kdo a proč vlastně bude toho čtenář. Pokud čtenář sleduje zpravodajství, aby vstřebal informace a nějak je pro sebe v budoucnu ekonomicky či obchodně využil, pak to za něj může taky dělat robot, protože robot tu bude od toho, aby předváděl ekonomickou a obchodní výkonnost.. Jiná věc je, když si čtu za účelem nějakého vnitřního obohacení, nebo dokonce pro zábavu či pro potěšení. Budu na to mít peníze? Času bude asi spousta.

Potom jsou tu komentáře. Vlastně mám dojem, že spoustu komentářů roboti píšou už dnes. Komentátoři píšou, to se zrovna nosí, opisují jeden od druhého, jedou na pohodlných módních vlnách, hladí čtenáře a jiné komentátory po srsti.

Jsou tu ovšem i komentáře, které představují kritické myšlení, tedy to, co má intelektuál dělat. Zneklidňovat, znepokojovat, jít proti proudu, zlobit, vždycky o dost jinak, než by si ostatní zrovna od něj přáli. Nejde na to snadno vyzrát fíglem (který robot zvládne levou zadní), tedy že se napíše opak toho, co říkají ostatní.

Kritické myšlení bolí a bolet může i číst ho apod. Robot se to podle mne jen tak nenaučí. Otázkou ale je tržní uplatnění kritického myšlení, což je však otázka, která tu vlastně byla už před robotizací a umělou inteligencí.

Tolik krátká úvaha na téma novinář, komentátor a čtenář budoucnosti. Co bude dělat třeba ekonom budoucnosti? Co bude dělat bankéř nebo právník budoucnosti?