‚Rádi bychom jí majetek dali, ale nesmíme,’ říká úřad o sporu s Mašínovou

„Chci, aby byl celý majetek vrácen,“ řekla Zdena Mašínová v pondělí pro Českou televizi. V rámci soudního řízení o spoluvlastnictví rodinného statku v Lošanech na Kolínsku se Mašínová dožaduje vrácení statku a polností o hodnotě více než 9 milionů korun.

Pozemkový úřad, který vlastní tři čtvrtiny bývalého majetku generála Mašína, se i přes vůli spor ukončit, musí s Mašínovou soudit dál. Mašínová v pondělí odmítla nabídku na mimosoudní vypořádání.

„Nám zákon ukládá, abychom jako organizace státu hospodařili ekonomicky s majetkem státu. My nemůžeme majetek vzít a dát ho soukromé osobě zadarmo, když odhadní hodnota podílu státu na nemovitosti je přes sedm miliónů korun. To by bylo proti zákonu,“ uvedl mluvčí Státního pozemkového úřadu Jordán.



Podle jeho slov by pozemkový úřad rád vyšel vstříc paní Mašínové, ale bohužel nemůže. Musí totiž ze zákona bránit majetek, který stát nabyl. „Je to začarovaný kruh,“ dodal Jordán.

Odbojová skupina bratří Mašínů Skupinu tvořilo šest lidí. Kromě Ctirada a Josefa Mašína do ní patřili taktéž Václav Šeda, Zbyněk Janata, Ctibor Novák a Milan Paumer. Vedle tří obětí z Československa mají na svědomí také smrt několika německých policistů, kteří se v roce 1953 pokoušeli zabránit jejich útěku do západního Berlína. Janata, Švéda, Novák se jejich cesty za svobodou nezúčastnili, byli zatčeni a popraveni. Zbylým třem se únik podařil. Paumer se do vlasti vrátil v roce 1989, Mašínové návrat odmítli.



Soud v roce 1993 přiznal paní Mašínové jednu čtvrtinu majetku. Protože její bratři, Josef a Ctirad Mašínovi, nemohli žádat o svůj podíl na majetku, přešel zbytek zabaveného majetku státu. Bratrům Mašínům tehdejší zákony neumožňovaly požadovat restituci majetku, jelikož měli cizí státní občanství. Po útěku z Československa a emigraci do USA totiž oba získali americké občanství díky službě v armádě. Tím přišli o občanství české.



Ideální podíl

Soud v rozhodnutí z roku 1993 ale neurčil, co komu patří. A ve výsledku tak není jasné, co je paní Mašínové a co patří státu. „V tuto chvíli tedy obě dvě strany vlastní část všeho. Paní Mašínová teď vlastní papírově čtvrtinu všeho a stát tři čtvrtiny,“ vysvětlil situaci mluvčí pozemkového úřadu. jde o tzv. ideální podíl.



Státní pozemkový úřad navrhoval, aby se majetek rozdělil z tohoto ideálního vlastnictví. Úřad si nechal vypracovat znalecký odhad, ve kterém se ukázalo, že čtvrtina paní Mašínové by pokryla celý dům a ještě část polností.

„Navrhovali podle nás dobré řešení, když paní Mašínová stála o dům,“ popsal postup úřadu Jordán. Paní Mašínová toto řešení odmítla z principiálních důvodů.

Mašínová se od roku 2012 snaží o zpochybnění smlouvy, kterou protinacistický odbojář Josef Mašín postoupil statek na své děti - Ctirada, Josefa a Zdenu. Mašínová tvrdí, že smlouvu Mašín podepsal pod nátlakem a že skutečným vlastníkem majetku byl i v době úmrtí on.

Pokud soud návrhu vyhoví a smlouva bude prohlášena za neplatnou, může Mašínová prostřednictvím dědického řízení získat majetek zpět. Stát se ale může odvolat a celý proces opět zdržet.



Celková odhadní cena majetku je něco kolem 9,5 milionu, z toho 2,5 milionu je statek a menší část pozemku. A větší část pozemku má hodnotu zhruba 7 milionu.