Matce patří portál, synovi neexistující hotel. O ‚rodinný podnik’ se prý nejedná

Neexistující hotel Woodstone nabízel na svých internetových stránkách wellnes pobyty na Šumavě, i když nebyl v provozu. O své peníze tak přišlo několik desítek lidí. Podle Makowského se ale nejednalo o podvod, ale o celkem normální situaci. „Je to běžné, že prodáváte pobyty do hotelu, který ještě není otevřený. Opravdu jsem věřil, že se podaří hotel rozběhnout,“ dušoval se.

Pobytu v hotelu nabízel na svých stránkách slevový portál Kouzený děda, který provozuje společnost Dobrogem. Jednatelkou společnosti je paní Alena Makowská, matka provozovatele Woodstonu. „Ano, je to moje matka, ale to není žádné tajemství,“ přiznal rodinou vazbu Makowski. Podle něj se ale nejedná o „rodinný podnik“.

Makowski kromě Woodstonu provozoval další hotely ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku a v Herálci na Vysočině. „Snažil jsem se vybudovat síť wellnes hotelů, ale kvůli nepravdivým informacím v médiích se mi to nepodařilo. Například značka Woodstone je tak zdiskreditovaná, že ji použít nemůžu,“ řekl Makowski.

Problémovým zařízením byl zámecký hotel Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí. Hotel na svých stránkách nabízel možnost wellnes pobytů. Ty se ovšem nekonaly. „To byl problém města, které nám pronajalo nezkolaudované prostory pro wellnes,“ snažil se vysvětlit situaci ohledně hotelu Makowski. Podobný problém byl i v hotelu Žákova Hora v Herálci. Lidé, kteří si zakoupili pobyt v hotelu, se až na místě dozvěděli, že je hotel uzavřen. Takto poškozených zákazníků už je více než 300.

Kromě neuskutečněných pobytů je problémem i vyřizování reklamací. Ze zákona je totiž musí portál vyřídit do 30 dní. Ovšem nespokojení lidé čekají na vyřízení reklamací i několik měsíců. Reklamační linka portálu je celý den obsazená a komunikovat tak lze pouze pomocí emailu.

Urgujícím zákazníkům chodí stále dokola stejný email, pod kterým je podepsána paní Andrea. Makowski tvrdí, že za to může přetížený reklamační systém. „Máma (Alena Makowská) to všechno zadává ručně, každou platbu jednotlivě, takže to chvíli trvá, navíc se teď hromadí reklamace jako reakce na nespravedlivou mediální masáž, která postihla hotely i portál,“ řekl Makowski.

Posílení reklamačního oddělení není podle Makowského za současného stavu možné. „Zaučovat nyní nového člověka by ještě více zpomalilo reklamace. Navíc ti lidé nejsou vždy slušní a neumím si představit, že nyní najdeme člověka, který by takový tlak ustál,“ komentoval problémy Makowski.

Když měkontaktuje policie, budu spolupracovat, řekl Makowski

Slevový portál proto nabízí jako kompenzaci za neuskutečněné nebo stornované pobyty voucher do wellnes centra na pražské Harfě, které provozuje Makowski. „Nespokojeným zákazníkům nabízíme voucher v hodnotě 1990 korun,“ uvedl Makowski. S tímto řešením ale nejsou spokojeni zákazníci portálu. „Já jsem z Olomouce a nepotřebuji wellnes v Praze,“ stěžuje si nespokojený zákazník. A další se přidávají. „Já chci zpět celou zaplacenou částku a ne jen část v podobě voucheru,“ uvedla další z poškozených zákaznic.

Poškození tak podali na portál trestní oznámení. Podle mluvčího jihočeské policie Jiřího Matznera, která případ prošetřuje, se jedná o desítku případů. „Policisté z Českých Budějovic prověřují popsané aktivity jako podezření z podvodu, registrují zatím desítku případu a o dalších ví, že směřují ke sloučení,“ uvedl mluvčí. O jakou částku se jedná mluvčí neřekl. Poškození zákazníci ale v průměru požadují částku mezi třemi až pěti tisíci.

„Mámu (Alenu Makowskou) už kontaktovala policie. Mě sice ještě ne, ale až se tak stane, budu určitě spolupracovat,“ dodal závěrem Makowski.