MATOCHA: Chovanec si spletl podnik

„Zaplatila jsem si dodání zboží balíkem do ruky, abych nemusela chodit na poštu a stát tady frontu, a ve schránce najdu papírek, že Česká pošta se ani nepokusila balík doručit.“ Paní za přepážkou reignovaně krčila rameny, že ona za to nemůže, a napsala jí telefonní číslo na balíkovou poštu, kde si má stěžovat.

Stejný den vydaly tři odborové organizace České pošty zprávu, že v pondělí 19. prosince budou stávkovat za vyšší mzdu, že chtějí přidat 2500 Kč měsíčně. Vzhledem ke stále se zhoršující kvalitě služeb, kterou Česká pošta poskytuje, by se mělo mluvit naopak o snižování platů zaměstnancům pošty, minimálně topmanagementu.

Čekal bych, že se k tomu vyjádří a bude to řešit ministr vnitra Milan Chovanec, pod něhož Česká pošta spadá. A to jak k ohlášené stávce v době předvánočního poštovního šílenství, tak k chronickým problémům České pošty (nedoručování zásilek, dlouhé fronty na přepážkách, vnucování losů zákazníkům atd.), o kterých musí vědět. Případně i k loňské poštovní kauze Kamila Choce a Lukáše Čadka, kvůli níž tehdy na žádost ministra vnitra jednala Bezpečnostní rada státu. Ministr Chovanec však místo toho vyzval ke stávce odboráře Českých drah. Když v devadesátých letech hrozila stávka na železnici, celá vláda se to snažila řešit a stávku odvrátit. Nyní vlivný člen vlády, který nezvládá situaci ve svém resortu, nabádá ke stávce ve státní firmě spadající do gesce jiného ministerstva.

Místo ministra vnitra se kauzy Česká pošta ujal předseda vlády Bohuslav Sobotka, který oznámil, že požadavky zaměstnanců chápe a že to probere s vedením České pošty. Ztrácející se voličská podpora je pro ČSSD samozřejmě velký problém a její předseda se proto pasoval do role hlavního odboráře v zemi. Na začátku prosince to zkusil na nizozemský Ahold. Nyní si vybral snazší cíl – státní podnik. Manažeři České pošty, na rozdíl od svých holandských kolegů, sotva budou moci vzdorovat předsedovi české vlády.