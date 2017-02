S Ruskem jsme ochotni spolupracovat, hodnot NATO se ale nevzdáme, tvrdí Mattis

Trump chce za bezpečnostního poradce Harwarda Trump chce, aby jeho hlavním bezpečnostním poradcem byl penzionovaný viceadmirál Robert Harward. Podle agentury Reuters to tvrdí dvojice nejmenovaných vládních činitelů. Harwarda považují americká média za jednoho ze tří favoritů. Dosavadní Trumpův bezpečnostní poradce v pondělí rezignoval kvůli svým sporným kontaktům s ruským velvyslanectvím. Uvolněný post prozatím zastává Keith Kellogg, který je společně s bývalým šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Davidem Petraeusem řazen k trojici hlavních kandidátů. Ve výčtu favoritů je i zmíněný Harward, který byl za vlády George Bushe mladšího členem Národní bezpečnostní rady (NSC), kdy byl pověřen řízením národního protiteroristického střediska. Trump se na středeční tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem za Flynna postavil a označil ho za báječného člověka. „To, co se přihodilo generálu Flynnovi, považuji za velice, velice nespravedlivé, to, jak se s ním zacházelo,“ řekl Trump. Trump rovněž prohlásil, že Flynnově rezignaci předcházely zločinné a nelegální úniky informací od amerických tajných služeb. „Dokumenty a složky unikly nelegálně, a to zdůrazňuji, nelegálně,“ řekl americký prezident. Tříhvězdičkový generál ve výslužbě Michael Flynn. Americký deník The Washington Post minulý týden napsal, že Flynn jednal s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací. Flynn to nejdříve popřel a později prostřednictvím svého mluvčího Flynn uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje. Flynnovy styky s ruským velvyslanectvím již déle prověřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI).