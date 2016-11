Obory s povinnou maturitou z matematiky stanoví nařízení vlády, s nímž v úterý hodlá seznámit premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Kabinet by ho mohl schvalovat v pondělí.



Při schvalování novely školského zákona, která obsahovala povinnou maturitu z matematiky, se počítalo s tím, že od roku 2021 bude tato zkouška povinná pro zhruba šest desítek oborů, kde se matematika vyučuje nejintenzivněji. Ministryně nakonec rozhodla, že hned na jaře 2021 bude pouze ve školách poskytujících všeobecné vzdělání.

Předloží dvě varianty, v nichž budou mít střední odborné školy odložený start povinné maturity z matematiky na rok 2022, nebo 2023. „Maturita z matematiky by se vedle uměleckých netýkala také zdravotnických a sociálních oborů,“ doplnila.

Hlavním důvodem navrhovaného odkladu povinné maturity na odborných školách jsou připravované změny financování regionálního školství, které by měly být spuštěny v roce 2018. Školy už nebudou placeny podle počtu žáků, takže by nemusely bojovat o každého žáka, řekla ministryně. Navíc by nový systém financování měl umožnit dělení tříd na výuku matematiky do skupin, což by mohlo zlepšit kvalitu výuky tohoto předmětu.

Odborné asociace by přivítaly, kdyby povinná maturita z matematiky byla na všech oborech s výjimkou uměleckých. Na tiskové konferenci to řekl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Valachová se ale cítí být zavázána tím, jak ministerstvo argumentovalo při projednávání novely v Parlamentu. Sněmovna ji na jaře schválila přehlasováním prezidentského veta.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity z ní měli velký zájem měli zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Studenti středních škol, kde bude zavedena, budou povinně maturovat ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude ještě cizí jazyk.