Čech mezi britskými konzervativci: Mayová by měla zůstat v čele, i kvůli brexitu

Jan Nedvídek a premiérka Theresa Mayová během návštěvy šéfky konzervativní... | foto: Archív Jana Nedvídka

PRAHA/OXFORD Zklamání z výsledku, ale i nutnost hledět do budoucna. Tak vidí výsledky voleb do dolní komory britského parlamentu český člen britské Konzervativní strany Jan Nedvídek. Podle něj je nutné co nejdříve řešit otázky brexitu a i proto by měla premiérka Mayová zůstat v pozici šéfky konzervativců.