Mimozemšťani už se třesou strachy. Muži v černém slaví dvacet let

Dělat tuhle práci chce nejen chladnokrevné IQ a bleskové reflexy, ale také zatraceně dobrý žaludek. Když se totiž do neposlušné potvůrky z vesmíru střelí speciální pistolí, změní se ve zlomku sekundy v odporný sliz, který zaneřádí okolí v okruhu několika metrů. „K“ (Tommy Lee Jones), veterán supertajné vládní agentury MiB (Men in Black), která má na starost ostrahu planety Země před vetřelci z vesmíru, by mohl vyprávět. Schopný newyorský polda „J“ (Will Smith) by mu nejspíš nevěřil ani slovo, kdyby ovšem jednoho večera na vlastní kůži náhodou nezažil, jaké to je pronásledovat mimozemšťana. Žijí mezi námi a maskují se - vysvětlil „K“ - „někdo na ně musí dávat pozor“ - dodal a vybral si mladého poldu za svého nového partnera. Právě včas! Nedaleko New Yorku přistál létající talíř a v něm nejodpornější a nejnaštvanější padouch celého vesmíru. Osud země zase jednou visí na vlásku... (oficiální text distributora)

Režisér Sonnenfeld nechtěl o Tommy Lee Jonesovi nejdřív ani slyšet



Tommy Lee Jones se stal nedělitelnou součástí filmové série, ale jeho obsazení do prvního dílu nebylo vůbec jisté.Režisér Barry Sonnenfeld s ním nechtěl spolupracovat kvůli jeho nátuře. „Viděl jsem s ním předtím nějaký rozhovor a v něm se choval fakt nafoukaně a já si pomyslel ,ještě štěstí, že s tímhle člověkem nikdy pracovat nebudu‘,“ vzpomínal Sonnenfeld v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly. Nakonec se ale nechal přesvědčit a nelitoval toho.

Psí agent Frank byl velkou filmovou hvězdou

Hned po uvedení prvního filmu se miláčkem diváků stal agent Frank - neodolatelný mopslík v obleku. Pravé jméno psa bylo Mushu a po úspěchu prvního dílu se stal pravou filmovou hvězdou s vlastním chovatelem a vybraným jídelníčkem. Přespával jen v nejdražších hotelech. Mushu bohužel zemřel ještě před uvedením třetího dílu do kin v roce 2012.

Snímek Muži v černém (1997). Mopslík Mushu jako agent Frank.

Paradoxně vědecky celkem přesný film



BadAstronomy je známý web, který si bere na paškál všechny vědecké nepřesnosti ve sci-fi filmech a dopodrobna je rozpitvává. Podle webu jsou ale Muži v černém překvapivě relativně přesný film, ačkoliv lze samozřejmě nalézt řadu mezer.

Brouk se vším všudy

Vincent D ́Onofrio, herec, který hrál mimozemšťanem posedlého „broučího muže“, se do své role opravdu vžil. Aby byla jeho role uvěřitelná, tak dlouhé hodiny sledoval dokumenty o hmyzu. Nakonec se ale inspiroval u basketbalistů a otejpoval si kolena.

Snímek Muži v černém (1997). Will Smith drží a mimozemská chobotnička.

Nepodařená reklama na brýle?



Brýle, které ve filmu Smith s Jonesem nosí jsou Ray-Bany model Predator II. Problém bylo, že štáb na nich udělal speciální protileskové úpravy a to znamenalo odstranit logo výrobce. Ray-Ban chtěl po filmařích, aby logo dali zpět, ale ti to museli odmítnout. Kopromis našel až Will Smith, který Ray-Bany zahrnul do své písně Man in Black: „Černá kravata s drsným postojem, novej styl, černý Ray-Bany. Jsem oslňující, kámo.“ I takhle poměrně subtilní reklama vyšla a snímek podpořil prodej stodolarových Predatoru II trojnásobně (někde se uvádí že až pětinásobně). A když už jsme u písně...

Snímek Muži v černém (1997). Plakát k filmu.

Nezapomenutelná titulní píseň vůbec není titulní



Kdo by neznal píseň Men in Black, kterou nazpíval sám Will Smith a ještě dnes je ji možné občas slyšet z éteru českých rádií? Spousta lidí má zažito, že jde o úvodní píseň, což je podpořeno i tím, že filmové hity jsou opravdu většinou úvodní písně (jako třeba v případu všech Bondovek). Jde ale o píseň závěrečnou a co víc, není ani originální. Píseň složila v roce 1982 americká zpěvačka Patricia Rushen a vydala ji pod názvem Forgets me Nots (Pomněnky), samozřejmě s jiným textem. I tak ale písnička Men in Black vyhrála Willu Smithovy cenu Grammy v roce 1998 za nejlepší rappový singl. Ten se toho chytil a ačkoliv Men in Black byla jeho první písní, tak rozhodně nebyla poslední.