Mladí čeští módní návrháři představují své práce v Londýně

“Výběr nebyl snadný, ale přivezli jsme modely silných autorů. Jejich kolekce jsou výlučné a zcela originální,” řekl Ivančic. Česká expozice je na přehlídce v Sommerset House zasazena mezi dvě zrcadlové stěny vytvářející iluzorní prostor. Nese název There is only you - Existuješ jen ty.



Britská metropole se během londýnského týdne módy, který začíná dnes, promění v centrum světového oděvního návrhářství. Při zhruba 80 samostatných akcích tu představí světoví návrháři své nejnovější kolekce, zejména pro příští podzimní a zimní sezonu..



Přehlídka mladých módních tvůrců je doprovodnou akcí týdne módy. Podle českého kurátora může poskytnout českým vystavovatelům významné kontakty, mohou se tak zviditelnit v mezinárodní měřítku. “Minulý rok získala Česká republika tady v Londýně hlavní cenu poroty za instalaci Last Fata Morgana,” připomněl Ivančic.

“Každý z pěti českých designérů svou tvorbou definuje osobní teritorium v prostoru, pro který nemusí platit běžná pravidla. Designéři tak vytvářejí svůj vlastní kaleidoskop složený z různých úhlů pohledu. Smysl nespočívá v hledání, ale ve vytváření sebe sama,” upřesňuje svůj kurátorský přístup Ivančic, který sám vystudoval londýnskou návrhářskou školu Central Saint Martins.

Pouzdra na mýdla i kartáčky

Absolvent UMPRUM Filip Hieke vystavuje v Londýně kolekci s názvem Příběhy plastikových outsiderů. Inspiroval se v padesátých letech minulého století a stylu oblékání mladých lidí žijících na okraji společnosti na amerických předměstích. “Estetika a originalita té kolekce vychází z různých předmětů, které byly v padesátých letech vynalezeny, třeba pouzdra na mýdla nebo pouzdra na zubní kartáčky, jejichž vzory přenáším technikou mramorování na textilní látky” řekl Hieke. V Londýně vystavuje také bundu s kapucí ve tvaru nákupní tašky, do které lze svrchní část oděvu složit.



Tereza Rosalie Kladošová, která navrhuje oděvy z pleteniny, přivezla do Londýna kolekci s názvem Projekt Priscilla. Na otázku, zda má jako návrhářka nějaké sny, které by jí mohla právě účast v Londýně splnit, říká, že největší potěšení jí přináší, pokud její modely nosí obyčejní lidé. “Každá nová zakázka - když si třeba někdo objedná mé vesty a pak je nosí - mi působí obrovskou radost. Je to kus mého světa, který najednou chodí po ulici a který se vydá mezi lidi,” dodala.