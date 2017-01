Mluvit s umělci o penězích je stále tabu

Vystudovala jste dějiny umění a kulturní management. Věnujete se průzkumu marketingových strategií v galeriích. Co konkrétně vás zajímá?

Při psaní diplomové práce zaměřené na toto téma jsem zjistila, že existuje jen velmi málo materiálů o tom, jak vlastně privátní prodejní galerie u nás fungují. Na veřejnost se dostanou informace o tom, kdo koho zastupuje nebo i občas za kolik se prodalo konkrétní dílo, ale zatím žádná kniha, která by se věnovala galerijnímu provozu, vlastně neexistuje.

Obchodník s uměním Don Thompson napsal knihu Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů, v níž popisuje marketing v prestižních galeriích a říká, že ten je mnohem důležitější než samotný talent. Funguje to takhle i u nás?

Talent je rozhodně důležitý, ale to, jak je umělec prezentován, ho posouvá dál. Pokud je galerista profesionál a domluví se s umělcem, že ho bude zastupovat, pak to znamená mnohem víc než zorganizovat výstavu. Vmojí knize jsou rozhovory s galeristy, kteří dlouhodobě budují image zastupovaných umělců. Nejenže jim zařizují výstavy, vydávají katalogy, ale také – a to je stejně zásadní – se je snaží dostat na výstavy do zahraničí a mezinárodní veletrhy, kam jezdí kurátoři, kritici i sběratelé.

Vaše kniha, kterou lze sehnat ve specializovaných knihkupectvích, představuje šest galeristů z Prahy. Proč v ní nejsou zařazené také mimopražské osobnosti?

Hledala jsem po celé republice galerie současného umění, které pracují transparentně, to znamená, že dávají jasně najevo, že jsou prodejní, koho zastupují, a které fungují na mezinárodní úrovni, a našla jsem je pouze v Praze. Jako první dvojici jsem vybrala Jiřího Švestku, který začínal v 90. letech, a galeristku Katherine Kastnerovou, jenž je polovinou dua stojícího za Galerií Hunt Kastner. Následuje rozhovor s Michalem Mánkem, Lucií Drdovou, Filipem Polanským a Mikulášem Nevanem, který říká, že je vlastně posledním z „univerzity Jiřího Švestky“. Všichni tři u něj pracovali a později si založili každý svoji vlastní galerii.

Řada malých galerií současného umění vzniká a za pár měsíců zaniká. Co jsou nejčastější důvody, proč se jim nedaří uspět?

Myslím, že právě to, že od počátku nemají jasný směr, a jsou tak pro sběratele a další zájemce o umění nečitelné. Unás totiž stále převládá taková romantická představa o práci galeristy. To je dáno i tím, že neexistují žádné zdroje, ze kterých by se mohli případní zájemci dozvědět, jak to je. I to se snaží moje publikace změnit. Galerijní práce není jednoduchá, nemůže jí dělat kdokoliv bez zkušeností a patřičného zápalu. Navíc mluvit o penězích je stále tabu, jako by umělci mohli žít jen ze vzduchu.

Podle jakého klíče si galeristé vybírají, koho budou zastupovat?

Všichni se v mojí knize shodli na tom, že hlavní je osobní kontakt s umělcem. Leckdy je dlouhodobě sledují už od školních let, někdy chodí na klauzury nebo výstavy diplomantů už na škole. Často dají také na doporučení umělců, které již zastupují. U nás ale zatím stále není takový převis kvalitních umělců nad galeristy, aby je museli „lovit“.

Dá se odhadnout, jaká je nabídka a poptávka mezi galeristy a umělci?

Například v Berlíně je velký přetlak umělců a je tam i dostatek galerií, se kterými mohou spolupracovat. U nás je mnoho talentovaných umělců, ale málo galeristů. Každý majitel galerie samozřejmě velmi pečlivě zvažuje, koho bude zastupovat, většinou sám nezvládne víc než pět, maximálně devět autorů.

Nejmladším galeristou ve vaší knize je třicátník Mikuláš Nevan, který otevřel galerii Nevan Contempo v roce 2014. Jaké byly jeho začátky?

Když jsem s ním dělala rozhovor pár měsíců po otevření, říkal, že co se týče ohlasů, je příjemně překvapen, i když tehdy stále držel galerii ekonomicky sám. Což bylo samozřejmě náročné. Jeho vizí bylo „edukovat své okolí“, především tedy lidi přibližně v jeho věku, jsou to například právníci nebo doktoři a k umění se teprve dostávají. Podle toho, jak se jeho galerii daří, se zdá, že ta jeho odvaha a přístup byl správný.

V rozhovorech často mluvíte o marketingových strategiích. Co nejčastěji galeristé využívají?

Hodně důležitá je prezentace na mezinárodním poli, ať již jde o weby se současným uměním, nebo veletrhy. Zaujala mě historka Filipa Polanského, který si zaplatil inzerát v týdeníku, kde bylo vyfocené dílo Vladimíra Houdka poté, kdy vyhrál Cenu Jindřicha Chalupeckého. Do galerie k němu pak přišel člověk, který držel stránku s inzerátem jako mapku, s tím, že tohle chce vidět. Dílo už bylo prodané, ale zajímal se. Není to typická galerijní strategie, ale je z ní znát, že galeristé jsou pro každého. Nikdo se nemusí bát za nimi přijít a ptát se, nebo se prostě jen podívat.

Kniha je v prodeji ve specializovaných knihkupectvích i na webu: http://www.galerijniprovoz.org/