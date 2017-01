‚Monstra‘ kazí výhled. Miliardáři se přou o haciendy ve Špindlerově mlýně

Říká se mu český Svatý Mořic. Věhlasu a slávy proslulého horského střediska ve Švýcarsku sice zdaleka nedosahuje, na domácí poměry však Špindlerův Mlýn představuje významné letovisko. Volno zde tráví mocní a movití podnikatelé. Klíčem od haciendy zde disponují bývalý šéf ČEZ Martin Roman, jeden z nejbohatších Čechů finančník Marek Dospiva, stavitel Luděk Sekyra či lobbista Roman Janoušek. Ve „Špindlu“ vyhledávají hlavně odpočinek, zábavu a pochopitelně i byznys. Jenže dosavadní poklidná atmosféra teď poněkud zhoustla. V tomto malém městě se začal odehrávat velký spor, na který LN narazily.

„Monstra“ kazí výhled

Vladimír Schmalz býval jedním z hlavních mužů polostátního energetického obra ČEZ. V roce 2011 ale v čele podniku skončil Martin Roman a krátce poté odešel z funkce šéfa akvizic rovněž Schmalz, který nadále platí ve finančním světě za výraznou postavu. I on si zamiloval Špindlerův Mlýn, kde si naproti skiareálu Medvědín před několika lety postavil chatu. Počáteční pohodu ale brzy vystřídalo rozčarování.

V roce 2012 projevili zájem postavit si dům hned vedle Schmalze dva bohatí a ve východních Čechách vlivní developeři – Alexandr Seidl, známý jako majitel Farmy Bolka Polívky, a Zbyněk Cejnar (respektive jejich firma Hawk Real coby stavebník nemovitosti).

Na začátku šlo vše hladce, Schmalz i jeho noví sousedé se dohodli na podobě stavby tak, aby nenarušovala okolí včetně Schmalzova domku a zároveň aby vyhověla požadavkům územního plánu města. Schmalz se však nyní cítí oklamán – z původních dvou rodinných domů totiž vyrostla vícepatrová „monstra“, která kazí výhled. Kvůli nim teď čelí trestnímu stíhání dva úředníci: bývalý vedoucí špindlerovomlýnského stavebního úřadu P .K. a pracovnice krajského úřadu v Hradci Králové J. S. (LN identitu obou obžalovaných znají). Na konci ledna případ začne rozplétat Okresní soud v Trutnově.

Ještě než se rypadla zakousla na svahu nad špindlerovomlýnským akvacentrem do země, odehrálo se před pěti lety stavební a územní řízení. Jeho součástí byli i Schmalzovi, jejichž dům se nachází v přímém sousedství. Místní stavební úřad vydal povolení pro vybudování dvou rodinných domů v září 2012. Dělníci společnosti Hawk Real podnikatelů Seidla a Cejnara se mohli pustit do práce.

Ve dvou identických budovách mělo být podle regulí k dispozici po třech bytových jednotkách s kapacitou po osmi osobách.

Když se však po čase Schmalz jednoho rána podíval z okna svého domu, jak jeho budoucí sousedi pokročili s výstavbou, místo standardně hluboké jámy uviděl obří díru. Bývalému šéfovi investic ČEZ došlo, že stavba zřejmě „nejede“ podle původního plánu.

Schmalz se proto obrátil na špindlerovomlýnský stavební úřad a požadoval zastavení prací, vydání předběžného opatření a projednání přestupků proti stavební kázni. Jeho požadavky však úředníci ignorovali. Když to nešlo v krkonošském „Svatém Mořici“, zkusili Schmalzovi štěstí o stupeň výš. Ani na krajském úřadu v Hradci Králové však nepochodili. Mezitím, na podzim 2014, špindlerovomlýnští úředníci novostavbu zkolaudovali.

Ombudsman v akci

Když nepomohli úředníci, obrátil se Schmalz na začátku roku 2015 na úřad veřejného ochránce práv. Právě tam nakonec příběh dostal spád. Kauza připadla zástupci ombudsmanky Stanislavu Křečkovi, který ji na podzim 2015 prošetřil a vyhotovil závěrečnou zprávu.

Dokument, který mají LN k dispozici, se zaměřil především na činnost stavebního úřadu ve Špindlerově Mlýnu a krajského úřadu v Hradci Králové. Podle Křečka provázela posuzování výstavby ve zmiňovaných institucích závažná pochybení, navíc byl porušen zákon.

Prvotní problém podle zástupce ombudsmanky nastal již v počáteční fázi, kdy nebyla naplněna pravidla územního plánu města. Povolená stavba totiž přesáhla limit maximální zastavěné plochy (150 metrů čtverečních) o více než 70 metrů čtverečních. A mohla mít jen dvě nadzemní podlaží, zatímco novostavba z dílny firmy Hawk Real měla tři. „Vydáním územních rozhodnutí připouštějících umístění stavby v rozporu s územním plánem byl porušen stavební zákon,“ konstatoval ve své zprávě Křeček.

V letech 2013 a 2014 se v projektu udály změny, které měly za následek „nabobtnání“ staveb. Šlo například o protažení střechy a vytvoření parkovacích míst. Podle Křečka se tím z původních rodinných domů staly domy bytové s celkem osmi jednotkami.

„Rozhodnutí z 18. 7. 2013 a7 .1. 2014, oznámená zápisem do stavebního deníku, tak pokládám za vydaná v rozporu se stavebním zákonem,“ poznamenal při šetření Křeček.

Co hůř, pochybil i odvolací krajský úřad, který mohl konání stavebního úřadu napravit. Krajští úředníci tak ale neučinili. „V době, kdy ještě pochybení stavebního úřadu byla řešitelná zrušením rozhodnutí o změně stavby před dokončením z 13. 7. 2013 a 7. 1. 2014, krajský úřad potřebná opatření nepřijal,“ konstatoval Křeček, který zpochybnil i zkolaudování stavby.

V závěru šetření dodal, že vadný postup špindlerovomlýnského a královéhradeckého úřadu může mít kriminální pozadí: „Umístění staveb, které jsou v evidentním rozporu s územněplánovací dokumentací, umožňuje úvahu nad trestněprávním rozměrem případu, konkrétně nad naplněním skutkové podstaty trestného činu ‚zneužití pravomoci úřední osoby‘.“

CHARTA 77

Policie případ skutečně začala vyšetřovat a loni v květnu obvinila dva úředníky. Konkrétně z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, za což jim hrozí i trest vězení od jednoho do pěti let.

14 milionů navíc

Investoři, tedy miliardář Alexandr Seidl a jeho obchodní partner Zbyněk Cejnar, si podle policie na základě stavebních změn vydělala prodejem apartmánů o 14 milionů více, než pokud by projekt vznikl v původní verzi. Soud začne koncem ledna.

LN se pokoušely oslovit Cejnara, na dotazy však nereagoval. Vyjadřovat se nechtěl ani Schmalz.

Pokud by soud dospěl k závěru, že úředníci spáchali trestný čin, bývalý vlivný muž ČEZ má šanci, že trutnovský městský úřad (má teď případ na starost) obnoví kolem novostavby řízení. Nelze vyloučit, že nařídí uvést objekt do souladu s původním plánem a územním plánem obce. Což by de facto mohlo znamenat zboření bytových domů.