Moskva doufá, že Trump zmírní tlak NATO na Rusko. Putin mu zaslal ‚krásný dopis‘

Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: Reuters

NEW YORK Nově zvolený prezident USA Donald Trump by mohl přesvědčit Severoatlantickou alianci, aby stáhla své jednotky od hranic s Ruskem. Americkým novinářům to v pátek v New Yorku řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Prospělo by to podle něj uvolnění napětí v Evropě.

Republikánský prezident by „mohl přesvědčit NATO, aby zpomalilo své rozšiřování nebo aby stáhlo své síly od hranic s Ruskem,“ konstatoval mluvčí prezidenta Vladimira Putina. Zatím ale Moskva sleduje, jak aliance posiluje a k ruským hranicím se posouvá stále blíže.

Kdo jsou Trumpovi muži pro válku? Generál s vazbami na Putina či kariérní republikáni Trump v pátečním rozhovoru pro list The Wall Street Journal řekl, že se s Putinem brzy telefonicky spojí. Budoucí prezident prý dostal po svém zvolení od prezidenta Putina „krásný dopis“. Peskov ale v New Yorku prohlásil, že Putin s žádným kontaktem do Trumpovy inaugurace plánované na leden příštího roku nepočítá. Partnerem kremelského šéfa je stále Barack Obama, řekl mluvčí. Trump se o vztazích s Ruskem několikrát během volební kampaně zmínil. Putina pochválil jako schopného politika a Rusko označil za žádoucího spojence v boji proti Islámskému státu. Vstřícné Trumpovy poznámky vyvolaly kritiku demokratického tábora protikandidátky Hillary Clintonové.