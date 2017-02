‚Musím ji zabít.’ Zpěvák oznámil konec vousaté zpěvačky Conchity Wurst

„S vousatou ženou jsem dosáhl všeho, čeho jsem dosáhnout chtěl,“ sdělil v rozhovoru pro nedělní vydání deníku Neuwirth. „Připadám si, že jako Conchita jsem v kleci. Normálně mě přitahují muži, ale jako Conchitu ne, ta je asexuální. A já, Tom Neuwirth, se chci dostat zpoza toho make-upu. Připadám si jako dítě ve sklepě. Musím ji zabít,“ podotýká umělec.

Conchita Wurst reprezentovala Rakousko v hudební soutěži Eurovize (Eurovision) v roce 2014 s písní Rise Like a Pheonix. Z počátečního outsidera se nakonec stala absolutním vítězem. Díky tomu byla ze zpěvačky i ikonou pro homosexuální komunitu - zpívala v Organizaci spojených národů i v Evropském parlamentu. Předloni se ukázala na předávání amerických Zlatých glóbů a v srpnu téhož roku v Praze zahájila pochod Prague Pride. Neuwirth to ale vidí jinak. „Necítím se a nikdy jsem se necítil jako ikona, ani proto mi to není příjemné,“ vyjádřil se.

Fanouškům bylo jasné, že se něco děje. Podle fotek na instagramu je patrné, že se zpěvačka mění. Neuwirth své alter-ego postupně přetvářel a dnes již Conchita vypadá mnohem mužněji - z vousaté zpěvačky je muž s ženskýmy rysy. Za změnou je nejspíš to, že ačkoliv se Neuwirth převlékal za ženu, nikdy se jako žena necítil. „Já jsem a vždycky budu Tom. Nechci být ženou,“ vysvětlil. Postupná transformace tak pravděpodobně byla výsledkem jeho úniku ze škatulky.

Tonight at the #ndrtalkshow ❤ tune in #theunstoppables  Příspěvek sdílený conchita (@conchitawurst), Led 20, 2017 v 9:21 PST

Fanoušci ale zoufat nemusí, protože ještě letos vyjde pravděpodobně poslední album Conchity Wurst. V rámci postupné transformace ale bude zpěvačka zpívat mnohem hlubším hlasem. To ostatně předvádí i v coverech některých známých písniček, které nahrává na svůj profil na serveru Youtube.

Ani Neuwirth nekončí. „Chci vytvořit někoho nového. S Conchitou jsem již dosáhl všeho, čeho jsem dosáhnout chtěl.“