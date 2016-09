Pětatřicetiletého obžalovaného přivedla do jednací síně tříčlenná eskorta. Při příchodu pozdravil svého právníka, na dotazy zástupců médií nereagoval. Později na otázku, zda je vinen, odpověděl „ne“.



„Ten případ je velice smutný. Policie od počátku porušuje práva mého klienta. Pořizuje a hodnotí důkazy pouze v jeho neprospěch. Podávali jsme stížnosti i návrhy na doplnění dokazování, ale nebylo jim vyhověno. Z mého pohledu policie nemá přímé důkazy,“ uvedl před vazebním jednáním advokát obžalovaného Michal Stupka.

Usiloval o to, aby soud obviněného propustil z vazební věznice. K muži uvedl jen to, že se situací se vypořádává těžce. Datum začátku hlavního líčení zatím soudkyně Čeplová neurčila. Muži, který si ještě nedávno odpykával trest odnětí svobody za jiné skutky a který má problémy se závislostí na drogách, hrozí v případě prokázání viny 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest včetně doživotí.

Vraždy z roku 2014 měly podle policejních vyšetřovatelů loupežný motiv. Více než rok a půl zůstávaly nevyjasněným případem, než byl podezřelý v listopadu 2015 dopaden a obviněn.

První vražda vyšla najevo předloni 1. února, policie našla zastřeleného dvaačtyřicetiletého řidiče v autě zaparkovaném v Lužické ulici v Praze 2. Další vraždy přibyly v noci z 10. na 11. dubna, dva mrtví taxikáři ve věku 60 a 26 let leželi na polní cestě u Uhříněvsi. Podle vyšetřovatelů si je pachatel postupně zastavil v centru města a požádal je o odvoz na okraj Prahy.