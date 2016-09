Každý návštěvník bude moci vstoupit do kulis nestárnoucího filmu a vyfotografovat se s pravěkými zvířaty. „Nápad na interaktivní expozici, která přímo představuje geniální řemeslnou práci Karla Zemana, jsem nosil v hlavě už několik let. Jsem rád, že se ve spolupráci se Zoo Praha podařilo vytvořit prvních šest originálních kulis, kde každý návštěvník může zažít svou Cestu do pravěku,” vysvětluje vznik instalace Jakub Fabel, spolumajitel Muzea Karla Zemana.

Odhalení proběhne v den 85. výročí Zoo Praha, za účasti ředitele zoologické zahrady Miroslava Bobka a někdejšího herce z filmu Cesta do pravěku Josefa Lukáše. Instalace zůstane v Zoo trvale.

Z expozice Cesty do pravěku v Muzeu Karla Zemana.

V proužkách se slevou

Hlavní oslava čtyřletého výročí Muzea proběhne v sobotu 1. října. „Jelikož je v tento den i Světový den cyklistiky, rozhodli jsme se pod heslem Šlapeme dál uspořádat narozeninovou Pruhovanou cyklojízdu, která povede od holešovického Výstaviště až do muzea,“ vysvětluje mluvčí muzea Denisa Lešková. Cyklojízda odstartuje ve 13:00 z Výstaviště Holešovice. „V muzeu je připraven pestrý celodenní program, návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky zdarma, hry v expozici, kreativní výtvarné dílny, workshopy animace nebo focení v kulisách z filmů Karla Zemana,” dodává Lešková.



Kdo na cklojízdu a do muzea přijde v sobotu 1. října v pruhovaném oblečení, získá vstup za narozeninových 99 Kč. Otevírací doba muzea je prodloužena do 21:00 (poslední vstup ve 20:00).