Na 290 českých vojáků se zúčastní mise NATO v Pobaltí, schválil Senát

PRAHA Česko bude moci vyslat až 290 vojáků do mnohonárodních bojových uskupení NATO v Pobaltí. Schválil to ve čtvrtek Senát. Sněmovna dodala potřebný souhlas minulý týden. Čeští vojáci by měli působit v Litvě a v Lotyšku celý příští rok a ještě v lednu následujícího roku.

Mise je podle vlády reakcí na „změněné bezpečnostní prostředí vyvolané agresivními kroky Ruska vůči Ukrajině“. V rámci akce budou v pobaltských zemích a také v Polsku mechanizované prapory v celkovém počtu asi 1200 vojáků v každé zemi.



Z Česka pojede do Litvy do bojového uskupení, které sestavuje Německo, mechanizovaná rota do 250 lidí. Do kanadského uskupení v Lotyšsku bude poslána minometná četa o velikosti do 40 lidí. Předpokládá, že výsledný počet vojáků bude o něco nižší, obrana si nechává rezervu pro případ potřeby. Za misi ministerstvo zaplatí do 363 milionů korun.



Misi podpořilo 57 ze 68 přítomných členů horní komory, proti byli jen tři členové klubu kolem předsedy Strany práv občanů Jana Veleby a sociální demokrat Radko Martínek. Šest jeho kolegů a lidovec Jiří Čunek se hlasování zdrželi.

V Litvě už čeští vojáci působili na začátku letošního roku na společném cvičení zemí Visegrádu, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a Pobaltí. V minulosti také hlídali čeští piloti vzdušný prostor pobaltských zemí. České stíhačky by se do ochrany pobaltského nebe měly znovu zapojit přespříští rok.