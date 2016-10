Na incident jako první ve svém čtvrtečním vydání upozornil deník Právo. Kontroverzní název nezůstal bez povšimnutí židovské obce a Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS).



„Chyba s názvem Cyklon B pro dětské sportovní družstvo je především věcí dospělých a jejich nevzdělanosti a nebál bych se užít i termínu hlouposti. V čase, kdy je řada věcí kolem nás vyhrocených, zastavujeme se i u detailů, které se zdají nedůležité, aby z nich pak narostly velké a nebezpečné věci,“ vyjádřil se k případu místopředseda ČSBS Emil Kulfánek.

Předsedkyně ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Jindra Machačová se za nastalou situaci omluvila. „Upřímně se omlouváme a zajistíme, aby se tato situace v rámci námi pořádaných akcí již nikdy neopakovala,“ odpověděla na dotaz Židovských listů. S omluvou židovské obci ji následoval i ředitel dětského domova v Dolních Počernicích Martin Lněnička, odkud tým pojmenovaný po smrtícím plynu pocházel.

„Oficiálně jsme tým přihlásili jako DDDP, děti starší 16 let na turnaj ale v rámci učení se samostatnosti jely samy. Jeden zletilý chlapec cestou vymyslel tento nešťastný název. Nejsem si jistý, zda věděl, co znamená. Já se to bohužel dozvěděl až po turnaji,“ vysvětloval serveru iDNES.cz. Chlapce podle svých slov seznámí s historií a poučí je.



„Ono to je i úsměvné, ale nakonec není. Kapka ke kapce, a „na stole“ je průšvih. Proto dbejme nejen na realitu dětského světa, ale především na to, aby kolem dětí, naší budoucnosti, byli skutečně kvalitní a vzdělaní pedagogové, ale i citliví a taktičtí sponzoři akcí cílených na naši nejmladší generaci,“ dodal Kulfánek.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové pořádá turnaj s názvem Ruku na to! už čtvrtým rokem. V soutěži, pořádané pro děti z dětských domovů z celé České republiky soupeřilo několik družstev v různých věkových kategoriích. Cyklon B obsadil v kategorii dětí starších třinácti let druhé místo.