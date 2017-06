‚Na dětských knížkách si nikdy moc nevyděláš, Jo.‘ Harry Potter slaví 20 let

Tehdy ještě rusovlasá žena s výrazně nalíčenýma očima sledovala ubíhající krajinu a nechala své myšlenky volně plynout. Právě v tom okamžiku se zrodil fenomén, který naučil číst děti po celém světě. Přesto však trvalo ještě dalších sedm let, než se čtenáři vydali spolu se zlatým triem do školy čar a kouzel v Bradavicích.



„Harryho obrázek mi najednou vytanul přímo před očima. Nedokážu říct proč, ani co přesně ho vyvolalo. V tom okamžiku jsem viděla Harryho i školu pro malé kouzelníky úplně jasně a zřetelně. Najednou jsem myslela na chlapce, který neví, kým doopravdy je, až do okamžiku, kdy dostane dopis z kouzelnické školy. Ještě nikdy jsem se necítila nějakou představou tak rozrušená.”

Během onoho červnového večera u sebe Rowlingová překvapivě neměla žádný zápisník ani pero, kterým by si své myšlenky zapsala, místo toho tak dala průběh své fantasii. Později popsala, že si představovala školu a některé z postav, který měl její ještě bezejmenný hrdina později potkat.

Své jméno získal Harry až později. „Harry bylo vždycky moje oblíbené chlapecké jméno a Potterovi zase sousedi, kteří bydleli vedle nás, když mi bylo sedm. Jejich příjmení se mi moc líbilo, a tak jsem si ho vypůjčila,” uvedla Rowlingová.



Slavná spisovatelka se později svěřila Lindsey Fraserové (autorce biografie o J. K. Rowlingové), že na konci cesty měla již vymyšleno i několik postav - zrzavého Rona Weasleyho, jehož předobraz jí poskytl kamarád ze střední školy, dobráckého Hagrida i školní duchy Skoro bezhlavého Nicka a Protivu. Ze všeho nejdřív Rowlingová přemýšlela o Bradavicích, které umístila kamsi do Skotska. Jakmile se Rowlingová dostala domů, sepsala své myšlenky do malého notýsku.



Smrt maminky

Toho roku se v životě J. K. Rowlingové stala ještě jedna významná události. Na rozdíl od prvního nápadu o černovlasém kouzelníkovi šlo o hluboce smutnou událost. 30. prosince 1990 zemřela po deseti letech boje s nemocí její matka Anne. Smrt maminky ji ovlivnila nejen v jejím soukromém životě ale i v příbězích Harryho Pottera. Mezi kapitoly, do níž spisovatelka vložila své pocity ohledně smrti své matky, patří Zrcadlo z Erisedu, které „neukazuje ani víc, ani míň než nejusilovnější tužby našeho srdce.”

„Když jsem tu kapitolu po sobě četla, zjistila jsem, že Harrymu přisuzuju vlastní pocity při vzpomínce na maminku,” přiznala Rowlingová.

Hlodající myši pod podlahou

Krátce na to odjela J. K. Rowlingová do Porta, kde vyučovala angličtinu. Joanne Rowlingová zde rozvíjela svou zálibu v psaní po kavárnách, také se zde seznámila se svým budoucím manželem Jorgem Arantesem. Přestože manželství skončilo rychle v troskách, neodjížděla Rowlingová z Porta sama, s sebou měla i malou dcerku Jessicu Isabel. Na krátko se přestěhovala ke své sestře Dianne, nechtěla být však na obtíž a tak si brzy opět hledala vlastní bydlení.

„Nečekala jsem, že to dopadne takhle. Že skončím v bytě, kde pod podlahou hlodají myši a kde nefunguje topení. Že se budu starat o svou dceru v takovýchto podmínkách,” vzpomínala později Rowlingová v rozhovoru pro Guardian.

V tu dobu se poprvé vydala na sociální odbor. „Musíte odpovídat na každou intimní otázku. Musíte vysvětlovat nekonečnému množství cizích lidí, proč jste se ocitli na mizině a s dítětem na krku. Ráda bych věřila, že cílem nebylo dosáhnout toho, abych se cítila pokořená a totálně neschopná... Jenže přesně tak jsem si připadala.” Joanne Rowlingová toužila po normálním bytě, přesto obešla více než deset realitních agentur bez jakéhokoli výsledku. „Je mi líto, ale nepronajímáme byty lidem, kteří jsou na sociální podpoře,” líčila později Rowlingová slova, jichž se jí dostalo. Nakonec se nad ní slitovala jedna agentka a ještě ten den si Joanne Rowlingová nejen prohlédla, ale i pronajala malý byt, kde nakonec dopsala rukopis Kamene mudrců.



Jen ne další šálek kávy

V Edinburghu se Rowlingová opět vracela do malých kaváren, oproti Portu si už ale nemohla dovolit utrácet ani za kávu. Kavárna Nicholson ́s, která byla de facto rodinným podnikem (neboť zde pracoval manžel její sestry), se pro ni stal darem z nebes. Personál věděl, že píše knihu a nechával ji usrkávat jedinou kávu klidně celé hodiny.

„Je fakt, že jsem psala v kavárnách a dcerka spala vedle v kočárku. Možná to zní trochu romanticky, ale když to prožíváte, žádnou romantiku v tom nevidíte. Ale pokud někdo dedukuje, že jsem to dělala kvůli tomu, že jsem měla doma zimu, je to už fabulace. Nehledala jsem vytopenou místnost. Chtěla jsem jen šálek dobré kávy a místo, kde by mě nikdo neotravoval a nenabízel mi další a další šálky.”

Žena, která skutečně objevila Harryho Pottera

Poté co Rowlingová dopsala první díl o Harrym Potterovi zaslala svůj rukopis mimo jiné do literární agentury Christopher Little. Jako první se do ruky dostal Bryony Evensové, která v agentuře otevírala ranní poštu. Nejprve rukopis skončil spolu s většinou dalších rukopisů v přihrádce „s nálepkou odmítnuto”, neboť literární agentura se dětskou literaturou stejně jako třeba poezií nezabývala. Evensová však měla ve zvyku odmítnuté rukopisy znovu procházet. Harry Potter ji tehdy zaujal díky neobvyklému černému pouzdru, do kterého jej Rowlingová vložila.

„Vytáhla jsem ho z krabice, abych se na něj podívala. V deskách byla synopse a tři ukázkové kapitoly - přesně to, co jsme obvykle požadovali. Nejdřív jsem zaregistrovala, že tam jsou i ilustrace. Byl tam Harry, jak stojí v krbu u Dursleyových, s rozcuchanými vlasy a klikatou jizvou na čele. Začala jsem číst první kapitolu; tak jak později vyšla. To hlavní, co mě zaujalo, byl humor - když paní Dursleyová hrdě hlásí svému manželovi, že se malý Dudley naučil říkat nová slova: Ne a ne!” připomíná Sean Smith v biografii Sen jménem Harry Potter.



Nakonec si Bryony vyžádala dovolení u Littla, aby si od Rowlingové mohla vyžádat zbytek rukopisu. „Děkujeme za nabídku. Bude nám potěšením přečíst si celý Váš rukopis, pokud se rozhodnete poskytnout ho výhradně naší agentuře,” stálo v dopise. Rowlingová později přiznala, že jej četla osmkrát za sebou. Jako první si celý rukopis přečetla právě Bryony, která jej předala Christopherovi Littlemu. Krátce na to podepsala Rowlingová smlouvu se standardními podmínkami. Pak už byla řada na Bryony Evansové, která rukopis postupně rozeslala do jednotlivých nakladatelství. Celkem dvanáct nakladatelů propáslo příležitost vydat jednu z nejúspěšnějších knih všech dob. Pomyslným vítězem se nakonec stalo nakladatelství Bloomsbury. Cesta k fenomenálnímu úspěchu jej na počátku spisovatelčiny kariéry stála pouhých 1 500 liber (dnes přibližně čtyřicet pět tisíc korun).

Do té doby se Rowlingová nesetkala ani se svým literárním agentem ani s lidmi z Bloomsbury, nakladatelství se však rozhodlo pozvat Joanne na oběd. „Myslím, že byla plachá, co se její osoby týče, ale velmi sebevědomá, pokud šlo o její příběh. Byla si jistá že děti si Harryho zamilují,” řekl Barry Cunningham, díky němuž se v Bloomsbury rozhodli vydávat i dětskou literaturu. Když se oběd chýlil ke konci, upozornil Cunningham na jednu věc: „Na dětských knížkách si nikdy moc nevyděláš, Jo.” Dnes už je jasné, že opak je pravdou. Zvlášť klíčovou událostí se stala aukce na prodej americké licence, jejíž cena se vyšplhala na částku 100 tisíc dolarů. Něčeho takového si ale nemohla nevšimnout média, která poukázala na sociální dávky a postupem času i na ošklivý rozchod s bývalým manželem.



S první knihou přišlo do života J. K. Rowlingové i ono pověstné K, které spisovatelka začala používat, aby oslovila také chlapecké čtenáře.

Tolkienova Středozem

Úspěch Harryho Pottera si v průběhu času vyžádal mnohá srovnání především s Tolkienovou Středozemí. Oba světy přichází s konfliktem mezi dobrem a zlem v relativně černobílém provedení, hlavní hrdinové jsou sirotci pobývající u příbuzných a i když samostatně jednají, stojí za nimi rádci, kteří zasáhnou, pokud je zrovna potřeba. Sama Rowlingová však za dílo, které ji nejvíce ovlivnilo, pokládá knihu Malý bílý koníček od Elizabeth Goudge.

Na otázku, na kolik je Harry Potter inspirován Pánem Prstenů, odpovídá J. K Rowlingová prostě: „Pokud ponecháme stranou fakt, že se v obou dílech objevují čarodějové, draci a magické rituály, je Harry Potter úplně jiný než Pán Prstenů. Tolkien stvořil naprosto imaginární, mytologickou říši. To o mně ani nikdo tvrdit nebude. V Tolkienovi nejsou žádní Dursleyovi, žádná Zobí ulice.”

Pán prstenů však není jediným dílem, s nímž je Harry Potter konfrontován. N. K. Stoufferová prohlásila, že Rowlingová opsala Harryho z její Legendy o Slávovi a mudlech vydanou v roce 1984, neboť hlavním hrdinou je Larry Potter, obrýlený chlapec s rozcuchanými vlasy a matkou Lilly. Tento výrok se však Stoufferové rozhodně nevyplatil. Soud sice potvrdil, že jistá podoba s rozčepýřenými vlasy a brýlemi tu je, ale tím to končí. Stoufferová byla tak povinna nejen zaplatit náklady řízení ale i pokutu padesát tisíc dolarů za to, že lhala, falšovala důkazy a ovlivňovala svědky.

Po celém světě se prodalo přes 450 milionů výtisků kouzelnické série přeložené do 67 jazyků, která pobláznila nejen děti ale i mnohé dospělé. J. K. Rowlingová na úspěch původní série navázala scénářem k Fantastickým zvířatům a kde je najít. Původní série vycházela od 26. června 1997 do 21 července 2007.

Statisíce povídek

Nevídaný úspěch a fascinace kouzelnickým světem ale nedokazují jen čísla prodaných výtisků a jazyků, do kterých byly jednotlivé díly přeloženy. Jsou to především samotní čtenáři, kteří si se světem madragor, famfrpálu a bertíkových fazolek tisíckrát jinak pohrávají, mění jej a hledají jeho hranice. Řeč je o světě fanfiction. Stejnojmenný server FanFiction.net, který běží už od roku 1998 a který patří mezi největší a nejnavštěvovanější servery svého druhu, nabízí přes 675 tisíc povídek na téma Harry Potter a není jediný. V Česku mezi ty populární patřil především server fanfiction.potterharry.net, který je ještě stále aktualizovaný, i když již ne v takové míře jako tomu bylo před několika lety. V té době se také rozvíjely jednotlivé blogy, které si fanoušci přizpůsobovali podle svých představ.

Svět fanfiction je natolik rozsáhlý, že nabízí prakticky jakoukoli kombinaci postav, času a prostoru, na které si čtenář vzpomene. Vedle povídek, v nichž hlavní roli hrají postavy, které sobě navzájem předurčila J. K. Rowlingová jako James Potter a Lily Evansová, svět fanfiction předkládá také leckdy i netypické páry jako Ginny Weasleyová a Draco Malfoy či Hermiona Grangerová a Severus Snape. Zároveň nezapomíná ani na slash (homosexuální pár - muži) a femslash (homosexuální pár - ženy).

Mezi oblíbené příběhy patří také ty, kde dochází k přenosu v čase, i proto Harry Potter a Prokleté dítě připomíná jakousi směsici příběhů z internetu.

Samotná J. K. Rowlingová se k tomuto fenoménu vyjádřila už před mnoha lety. Její slova o tom, jak je polichocena tím, že lidé nachází oblibu v této sérii a zároveň věnují svůj čas tomu, aby vytvářeli vlastní příběhy, přetlumočil už před vydáním třetího filmového dílu mluvčí literárního agenta J. K. Rowlingové. „Jejím zájmem je ovšem zajistit, aby tyto aktivity zůstaly čistě nekomerční a její fanoušci nebyli využíváni a také nedocházelo k publikování těchto děl v tradičním slova smyslu.