Na základnu svých vojáků v Turecku nesmíte, vzkázala Ankara německým poslancům

Poslanci ohlásili svou cestu na základnu již před několika týdny, Ankara se ale do této záležitosti dlouhou dobu nevměšovala. V sobotu se ovšem německé ministerstvo zahraničí od Turecka dozvědělo, že Ankara vstup poslancům neumožní. Oficiální důvod podle DPA je to, že Německo poskytlo azyl tureckým vojákům, kteří se do vlasti kvůli obavám ze stíhání v souvislosti s loňským nepodařeným pučem nechtějí vrátit.



Turecko již loni kvůli vyhroceným vztahům bránilo německým poslancům v návštěvě německých vojáků na základě Incirlik. V říjnu je nakonec na základnu pustilo, od té doby se ale žádný německý zákonodárce na Incirlik nepodíval.

Na konci března deník Die Welt napsal, že kvůli napjatým vztahům s Ankarou německá armáda hledá na Blízkém východě a ve východním Středomoří leteckou základnu, kterou by mohla v případě nutnosti využívat místo Incirliku. V této souvislosti se spekulovalo o Kuvajtu, Jordánsku nebo Kypru.

O možnosti stažení německých vojáků v pondělí hovořil mluvčí německého ministerstva zahraničí Martin Schäfer. „V takovéto situaci musíme myslet, jak pokračovat dále,“ vysvětlil. Šéf německé diplomacie Sigmar Gabriel se nicméně podle Schäfera chce tento týden během návštěvy v USA pokusit spor s Tureckem urovnat. Gabriel má totiž v plánu jednání s představiteli koalice bojující proti IS.

Na tureckých základnách Konya a Incirlik je v současnosti vedle vojáků řady dalších členských zemí Severoatlantické aliance také zhruba 270 německých vojáků. Bundeswehr se účastní mezinárodní mise, jejímž úkolem je bojovat proti radikálům z IS. Do přímých bojových akcích se ale Německo nezapojuje, v Turecku má monitorovací a tankovací letouny.