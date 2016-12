Nahrávky z KLDR ukazují, jak děti v dolech nosí pytle s kameny a budují koleje

List The Daily Mirror uvedl, že videozáznamy pořídili členové sítě odvážných informátorů skrytými kamerami v průběhu letošního roku na severu KLDR v provinciích Janggangdo a Čagangdo, kde se staví dlouhá vlaková trať.



Na jedné z videonahrávek jsou vidět děti, jak rozbíjejí skalní stěnu a poté samy či po dvojicích nosí těžké pytle s kameny k nákladním automobilům. Ty je pak odvážejí ke kolejím. Na železniční trati pracuje další skupina dětí. Kladivy a sekerami rozbíjejí velké balvany na menší, které jsou pokládány mezi koleje.

Na práci jsou údajně nasazovány celé školní třídy a děti jsou nuceny pracovat až deset hodin denně. Práce probíhá v palčivém vedru, učitelé stojící opodál si stíní rukama oči a křičí přitom rozkazy na žáky, jejichž těla se prohýbají pod tíhou závaží.

Další videozáznam byl pořízen v nechvalně proslulém uhelném dole Aoči, kde si po desetiletí odpykávají tvrdé tresty političtí vězni. Děti ve věku již kolem sedmi let na záběrech nosí těžké vaky s uhlím. Když se chlapci na chvilku zastaví a začnou si hrát a házet kameny do louže, jsou vzápětí napomenuti a posláni zpět do práce. Podle deníku The Daily Mirror je pravděpodobné, že děti zachycené na videu se narodily přímo v pracovním táboře.

Aktivisté bojující za lidská práva tvrdí, že v 24milionové Severní Koreji jsou denně využívány miliony dětí k otrocké práci. Děti z chudých rodin prý nebyly ve škole celý rok. Pokud děti pracovní úkoly nesplní, jsou prý často bity. Za práci nedostávají žádnou finanční odměnu.

Organizace pro lidská práva reagovaly na záběry dětské práce tvrdou kritikou. Michael Glendinning z evropské aliance pro lidská práva v Severní Koreji prohlásil, že povaha a doba trvání práce zadané těmto dětem porušuje množství mezinárodních zákonů. „Miliony severokorejských dětí jsou podrobeny vyčerpávající práci, která je zbavuje šance na šťastné dětství,“ uvedl Glendinning a vyzval mezinárodní společenství, aby zasáhlo.

„Dopady této práce na jejich fyzické a duševní zdraví a na jejich vzdělání se nesmí podceňovat,“ dodal. Jeho organizace vyjádřila rovněž obavy ohledně „zranění, podvýživy, vyčerpání, potíží s růstem a dlouhodobých psychologických problémů“ těchto dětí.

The Daily Mirror poukazuje také na obrovský rozdíl mezi životem dětí z chudých rodin nucených k otrocké práci a životem, jaký žijí děti z rodin patřících v KLDR k elitě. Ty jsou na videu zachyceny před školou ve městě Kannge v provincii Čagangdo, jen několik kilometrů od míst, kde jiné děti dřou na stavbě železnice. Privilegované, pěkně oblečené děti se usmívají, cvičí a zpívají před zraky hrdých rodičů.