Národní galerie zahájila výstavu nejdražšího žijícího výtvarníka Richtera

Plátno nakonec zlomilo rekord, jako nejdražší krajinomalbu světa si ho koupil po telefonu asijský sběratel za více než 550 milionů korun. A podle posledních zpráv vyslyšel i přání Národní galerie – Ledovec se tedy podívá do Prahy.



Stane se součástí výstavy Gerhard Richter, která příští středu začne v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jež nemá v polistopadovém Česku obdoby. K vidění budou obrazy za miliardy korun. Jde o typ retrospektivy, za jakými jsou lidé zvyklí cestovat spíš do londýnské Tate Modern nebo vídeňské Albertiny než do Prahy. Náklady se odhadují na 30 až 50 milionů korun, třetinu až polovinu této částky spolkne pojistka.

O Richtera usiloval šéf Národní galerie Jiří Fajt od roku 2014, kdy nastoupil do funkce. Jednání o zápůjčkách a podmínkách výstavy trvala dva roky. Skončila úspěšně. Do Česka se tak dostane osm desítek pláten z Německa, Británie, Francie, Dánska či Rakouska. Pětaosmdesátiletý umělec by měl z Kolína nad Rýnem přiletět zítra.

Jen pro představu, o kom je řeč – za poslední půlrok se na světových aukcích prodalo Richtera za víc než pět miliard korun. Zmiňovaný Ledovec je umělcovo desáté nejdražší dílo, prim hraje Abstraktní obraz (599) za 977 milionů korun z londýnské aukce Sotheby’s z února 2015.

Čím je tento německý malíř, který roku 1961 emigroval z východního do západního Německa, tak výjimečný? „Vymyslel nový přístup k malování a vrátil do něj určitý druh obsahu,“ vysvětluje historik umění Tomáš Pospiszyl. Richter se na svých plátnech věnuje nacistické minulosti své země i rodiny, druhé světové válce, holokaustu, Frakci Rudé armády či třeba dění okolo 11. září 2001.



Například slavný obraz Strýček Rudi, který Richter věnoval českému památníku v Lidicích, zachycuje usmívajícího se malířova strýce v uniformě wehrmachtu. Šedavá malba – ne větší než běžný plakát na zdi – připomíná rozmlženou fotografii z rodinného alba, která jako by popisovala nelehké vyrovnávání se Němců s vlastní minulostí. Zatímco Richterův strýc sloužil u wehrmachtu, teta Marianne byla během války zabita v psychiatrické léčebně v rámci nacistického programu eutanazie. Trpěla schizofrenií.

„Jako chlapec jsem ho miloval, byl to můj vzor, ten malý, usmívající se strýc. Na druhé straně ztělesňuje nacistickou dobu. Je jedním z viníků, i když ne tak úplně. Nechal se svést. Jak tomu obvykle bývá,“ přiznal Richter nedávno v rozhovoru pro časopis Art+Antiques. I tento obraz bude v Praze k vidění.

Karel IV. jako měřítko

Uspořádat podobně prestižní výstavu není v České republice běžné. Gerhard Richter se přes léto téměř určitě stane v metropoli podobným blockbusterem, jako je nynější expozice Číňana Aj Wej-weje ve Veletržním paláci. Richter je totiž jméno, jak již bylo řečeno, za nímž se sjíždí návštěvníci do Londýna, Vídně či Paříže.

Podle zdroje blízkého vedení galerie stála produkce výstavy mezi 30 a 50 miliony korun. Většinu nákladů pokryli partneři a sponzoři galerie, mezi které patří Komerční banka, The Pudil Family Foundation, pojišťovna Kooperativa a hlavní město Praha. Šesti miliony korun přispěla německá vláda prostřednictvím pražského Goethe-Institutu a svého velvyslanectví. Retrospektiva se totiž koná v rámci Česko-německého kulturního jara 2017, jehož součástí je i již probíhající výstava letos padesátiletého Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum.

Co do velikosti akce může být měřítkem loňská výstava Císař Karel IV. 1316–2016. Ta měla Národní galerii původně stát 27 milionů, ale nakonec se rozpočet vyšplhal na 60 milionů korun. Pojištění děl pak tvoří třetinu až polovinu celkové sumy – v případě Richtera tedy půjde o částku někde mezi devíti a pětadvaceti miliony korun. Dopravu mají na starosti speciální transportní firmy, které díla převážejí pod dohledem kurýrů. „Tito reprezentanti majitelů pak dozírají na bezproblémové doručení díla na místo a kontrolují jeho stav před instalací,“ vysvětluje Fajt.



Díla zapůjčila Albertina, Tate Modern, Studio Gerharda Richtera, hamburská Kunsthalle, Louisiana Museum of Modern Art v Dánsku či soukromí sběratelé.





Veletržní palác, prosím, ne

Zvláštní zřetel se bral, jak je u toho tvůrce zvykem, na místo, kde obrazy vystavit. „Když jsem měl před sebou model Veletržního paláce, byl jsem poněkud zklamaný. Jeho prostory se mi zdály příliš modernistické,“ přiznal Richter vArt+Antiques. Výběr tak nakonec padl na palác Kinských, kde se nedávno konala výstava jiného věhlasného malíře, Henriho Rousseaua.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Richterovu první takto rozsáhlou retrospektivu ve státě, který náležel ke středoevropským komunistickým zemím, půjde o průřez jeho dráhy: od fotorealismu ke geometrické abstrakci. K vidění též budou listy z Richterova legendárního Atlasu, který si umělec vede od šedesátých let a čítá tisíce položek. Jeden z listů pak chce údajně věnovat Národní galerii.