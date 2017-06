Narozeniny klubu ROXY ve velkém stylu. Prvním headlinerem jsou britští Goldfrapp

Málokterá britská kapela prozkoumala na svých albech tak širokou paletu pocitů a hudebních stylů jako právě Goldfrapp. Londýnské duo Alison Goldfrapp a Will Gregory má letos za sebou vydání už sedmé studiové desky a je o nich všeobecně známo, že neradi zůstávají na místě. V průběhu času se posunuli od glam rocku (album Black Cherry) přes osmdesátkový synth-pop (Head First) k downtempu (Seventh Tree) a zpět k tanečnímu elektronickému zvuku (Tales Of Us). Obecně se na Goldfrapp pohlíží jako jednu z kultovních britských elektronický kapel, jež dokazuje i více nominací na prestižní Mercury Prize a Grammy Awards.



Nové album Silver Eye se drží toho, co jde Goldfrapp nejlépe. Taneční nálady stěžejního singlu Anymore střídají i snové skladby jako Zodiack Black nebo závěrečná epická kompozice Ocean. Oba dva často popisují svou hudbu jako “výpravný vizuální zážitek”, který má vyvolávat v posluchačích odvážné představy a stejným přístupem vznikalo i letošní album. Silver Eye získalo řadu skvělých recenzí nejen v Británii, ale i v ČR např. Musicserver.

V současnosti jedou Goldfrapp k nové desce světové turné a česká zastávka bude právě v rámci 25. narozenin klubu ROXY v pondělí 23. října.