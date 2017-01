Ochránci zvířat kontra Hollywood. Nastává konec ‚němých tváří‘ ve filmech?

Birds and Animals Unlimited (BAU) je kalifornská společnost, která obstarává zvířata do hollywoodských filmových produkcí. Na kontě mají stovky filmů: série Harry Potter, Piráti z Karibiku, Marley a já, Pařbu ve Vegas, Pařbu v Bangkoku a v neposlední řadě se společnosti podílela i na seriálu Hra o trůny z produkce HBO.

Koncem roku 2016 se lidé ze sdružení PETA vypravili na pozemky společnosti a natočili šokující video. Ve středu Peta vydala zprávu o stavu společnosti a vyplnila proti ní stížnost, ve které se uvádí následující body:



Zvířatům bylo odpíráno jídlo. Dvě kočky, které hrají v připravovanému filmu Benji, byly o hladu, protože o nich cvičitel řekl, že mají silnou nadváhu. Díky tomu zvířata ztratila 5 procent tělesné hmotnosti a strádala.

Prasata byla podvyživená. Jednomu byla odepřena adekvátní veterinární péče a mělo tak krvavé boláky na boku, které se zhoršovaly.

Cvičitelé nechávali psi přes noc venku na mrazu bez jakéhokoliv přístřešku. A to i když teploty spadly na 6°C.

Přišlo se na případ klokana, který uhynul poté, co si zlomil čelist. Nebylo o něj veterinárně postaráno a navíc se nemohl krmit sám.

Klece s ptáky a sovami, ze kterých alespoň jedna hrála ve filmech o Harry Potterovi, v sobě měly takové množství ptačích exkrementů, že je nikdo nečistil minimálně 6 týdnů.

Společnost neměla žádného svého veterináře a to nejméně měsíc ještě předtím, než PETA natočila video.

Zaměstnanci BAU také přiznali, že společnost často klamala při výběru psů z útulků. Psy brala pod falešnou záminkou adopce a nesdělovala dále, že psi budou místo toho použiti ve filmové produkci. „Ke zvířatům se cvičitelé chovali jen jako k postradatelným rekvizitám,“ sdělila Lisa Langeová, viceprezidentka sdružení PETA. „Chceme ukázat producentům, co se děje se zvířaty, když se zrovna nenatáčí. Jediný způsob, jak zajistit, aby byla filmová produkce humánní, je udržet ji bez zvířat.“

Zdá se, že pro společnost Birds and Animals Unlimited nejde o jediný „přešlap“. V roce 1998 je zažaloval herec hrající Mauglího v Knize džunglí od Disneyho. Při jedné scéně ho na obličeji pokousal šimpanz právě od BAU a způsobil mu trvalé jizvy. Mezi roky 2006 a 2008 se společnost s organizací PETA již utkala, ale v menším měřítku. Teď to vypadá, že je definitivní konec - BAU zrušila svoje webové stránky a vymazala firemní profil ze sociální sítě Facebook.

Lovec gumových ryb

Ochranou zvířecích herců se zabývá i American Humane Association (AHA). Větu „No amimals were harmed“ (při natáčení nebylo ublíženo zvířatům) v titulcích má na svědomí právě AHA. Podle sdružení PETA ale vážně chybuje, protože potvrzení dostanou i filmy, ve kterých zvířatům ublíženo bylo. Například ve filmu Pí a jeho život se při natáčení málem utopil tygr, který doprovázel hlavního hrdinu.

Chování ke zvířatům ve filmech se v průběhu věků měnilo. V úspěšném filmu Apokalypsa z roku 1979 je scéna, kdy je mačetou usmrcen na kameru živý buvol. Ve filmu Trosečník z roku 2000 už žádné z ulovených zvířat nebylo pravé - ryba, kterou Tom Hanks ve filmu snědl, byla gumová a krab byl robotický a poměrně drahý na výrobu.

V jiném případě by to nevyhovovalo směrnicím AHA a film by nemohl být dokončen. Podle kritiků ale AHA opravdu přestává plnit svůj účel. Dalším důkazem mělo být promlčené uhynutí 27 koz a ovcí při natáčení filmu Hobit: Neočekávaná cesta (2012). Film i přesto potvrzení o nezávadnosti získal.

(upozornění - video obsahuje drastické záběry)