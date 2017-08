Nebavila je xenofobie, tak po nocích vytvořili mobilní hru. Bojují proti předsudkům

Propoj stejné symboly. Na tomto principu funguje mnoho her na internetu i v mobilech. Nově vzniklý titul Xenofil však razí zcela opačnou strategii – vytvoř řadu nebo sloupec tak, aby spojovala odlišné prvky. Hlavními tématy poučné zábavy je xenofobie, rasismus, strach či radikalizace. S hrou přišli čtyři mladí studenti, které už přestala bavit atmosféra strachu a nenávisti vůči uprchlíkům.

„Někdy před dvěma lety jsme se začali s mým kamarádem, také studujícím na Karlově univerzitě, bavit o uprchlické krizi. Shodli jsem se na tom, že je pro nás důležitá otevřenost a veřejná diskuse. Už jen název - Xenofil - má být provokativní. Hru chápeme jako náš příspěvek do diskuse,“ říká pro server Lidovky.cz student Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity Petr Vojtěch.

Se svým týmem čítající celkem čtyři lidi neměli ambice vyjadřovat svoje postoje skrze umění jako třeba jejich kamarádi. „My zkrátka děláme hry, tak jsme s tímto tématem chtěli pracovat prostřednictvím herních mechanismů,“ vysvětlil. Zábava bude dostupná od sedmého září na platformě iOS a Android zdarma a bez reklam, aby si ji mohli zahrát všichni bez rozdílu.

Celá hra je lemovaná příběhem. Postava musí řešit jednotlivé úkoly, v nichž většina z nich funguje na jednoduchém principu. „Jde o hru s barevnými žetony. Vychází z principu ‚spoj tři‘, to je v podstatě celá herní kategorie. Hráči propojují stejné barvy dohromady. Nám ale přišlo zajímavé to udělat opačně. Chceme vytvářet nejednotné řady, nejednotné sloupce. V tom spočívá hlavní princip,“ vysvětluje student. Redakce měla možnost novou hru vyzkoušet.

Ve hře mohou lidé narazit i na takzvané „neintegrovatelné“ žetony, které nelze s ostatními propojit za žádné situace. „To znázorňuje ty, kteří budou mít vždycky opačný názor a nezmění ho,“ líčí, jak fungují „pravidla“ hry. Jde tedy o nenápadné obrazné zapojení existujících jevů ve společnosti do virtuálního prostředí.



„To vše je zabaleno do příběhu, který je vyprávěn z pohledu dítěte. Objevují se tam například různé příšery, které představují strach. Ten se v průběhu hry zvětšuje. Jde tedy trochu o fantasy hru, ale zároveň je to obraz toho, co se momentálně děje,“ dodává.

Proti xenofobii a rasismu

Titul chtějí v budoucnu nabídnout některým neziskovým organizacím typu HateFree či do škol. Hlavními tématy mobilní hry jsou podle samotných autorů xenofobie, rasismus, strach, komunikace, předsudky, vyřazení ze společnosti či radikalizace. „To vše se unikátním způsobem odráží ve hře samé,“ říká za čtveřici autorů Petr Vojtěch, který vytvářel herní design, konstrukci příběhu a podílel se i na tvorbě zvuků.



Dalšími autory mobilní zábavy jsou Jindřich Pavlásek a dvojice programátorů Radim Špetlík a Tomáš Fedor. Na hře pracovali poslední dva roky hlavně po nocích. Všichni jsou totiž ještě zaměstnaní studiem na vysokých školách. Prvotní nápad se zrodil při tom, kdy Pavlásek psal diplomovou práci na téma Videohra jako vyjadřovací prostředek.